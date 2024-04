31 fokot jósolnak: mutatjuk, mikor robban be tavasszal a nyár!

Az időjósok szerint a széteső hidegfront miatt nagy hőmérsékleti kontraszt alakul ki szerdán az ország két fele között: a keleti területeken akár 30 fok is lehet, míg nyugaton a maximumok csak ennek a felét érik majd el.

Grafika: met.hu

A rákövetkező napokon viszont folyamatosan melegszik a levegő: csütörtökre 18-25 fokot jeleznek, pénteken és szombaton viszont már egyaránt 22 és 27 fok közötti maximumok várhatók, a hét utolsó napján, vasárnap pedig ennél is jobb idő lesz 24-30 fokkal. A jövő hét elején még ezt is felülmúlja az időjárás, hétfőre a 31 fokot is elérheti a hőmérő higanyszála.

Grafika: met.hu

A Köpönyeg előrejelzése szerint szerdán a fátyolfelhők mellett gomolyfelhők is megjelennek, de csak elvétve fordulhat elő zápor. Csütörtökön csak fátyolfelhők szűrik a sok napsütést, nem lesz eső, pénteken és szombaton pedig többórás napsütésre van kilátás, kevés felhővel, továbbra is csapadék nélkül. Égi áldásban valószínűleg csak jövő hétfőn lesz megint részünk.

Az orvosmeteorológus szerint kettős fronthatás terheli szervezetünket. A hidegfrontra érzékenyekre gyakorol nagyobb stresszt az időjárás: náluk a görcsös panaszok fokozódnak, egyre erősödő fejfájás alakulhat ki, valamint a sztrók kialakulásának kockázata is fokozottabb lehet. Sokaknál jelentkezhet fáradtságérzet, álmatlanság, csökkenhet a teljesítőképességük. A szív- és érrendszeri betegeknél gyorsabbá válhat a szívműködés, emelkedhet a vérnyomás és gyakoribbá válhatnak az embóliák, vérrögös elzáródások – figyelmeztet Pukoli Dániel.