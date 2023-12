Szélvihar söpör végig az országon

Bár a szerdán érkezett hidegfront ellenére is melegebb az időnk az ilyenkor megszokottnál, a frontfelhőzet több hullámban hoz csapadékot. Leginkább az északnyugati tájakon és az északi határnál fordulhat elő eső, a ködös, rétegfelhős területeken szitálás, ónos szitálás, emiatt továbbra is óvatosságra intik a közlekedőket.

Fotó: Csóka Ferenc / Ripost

A Köpönyeg előrejelzése szerint a legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön a borult, ködös részeken 0 és +3, másutt 5 és 10 fok között várható. Késő estére –3 és +4 fok közé hűl a levegő.

Grafika: met.hu

Amitól leginkább tartanak az időjósok, az az, hogy az északnyugati szél élénk, főként a középső országrészben csütörtöktől egyre erősebb lesz, és a hétvégére akár szélviharrá is fokozódhat. A várható nagy erejű széllökések miatt már csütörtökre is két vármegyére (Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg) is elsőfokú figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat. Ez azt jelenti, hogy az érintett területeken a várt legerősebb széllökések meghaladhatják az óránként 70 kilométeres sebességet.