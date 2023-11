Hatalmas fordulat áll be az időjárásban

Miután hétfőn megdőlt a fővárosi szélrekord, kedden éjjel pedig a Kárpát-medence fölött hidegfront vonult át, mögötte szerdán hűvösebb levegő érkezik fölénk, de hótól azért még nem kell tartanunk.

Fotó: Pixabay

Ezzel együtt az ország nagy részén napos idő várható kevés felhővel. Csak északkeleten maradhatnak tartósabban felhős körzetek, ahol újabb záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Emiatt az ország egyharmadára elsőfokú figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat. Délután a nyugatira, délnyugatira forduló szél fokozatosan veszít erejéből. A legmagasabb nappali hőmérséklet is csak 9 és 14 fok között alakul, éjszakára pedig 5 és 11 fok közé hűl le a levegő, a szélvédett hidegre érzékeny tájakon még ennél hidegebb is lehet.

Grafika: met.hu

A Köpönyeg orvosmeteorológusa szerint hidegfronti hatásra jellemző tünetek jelentkezhetnek: az erre érzékenyek feszültebbek, idegesebbek lehetnek, romolhat a koncentrációképességük, ami a balesetveszélyt is fokozza. A megfigyelések szerint ilyenkor a görcsös panaszok fokozódnak, egyre erősödő, görcsös fejfájás alakulhat ki. Az epilepsziás jellegű rosszullétek gyakorisága is megnőhet, és a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek. A párás, ködös idő a krónikus légúti betegeknek sem kedvez, panaszaik és tüneteik felerősödhetnek. A nedves, párás időben könnyebben terjednek a cseppfertőzéssel fertőző vírusok, ezért megnőhet a légúti megbetegedések száma. Különösen fontos a fertőzések elleni védekezés, a fokozott higiénia – figyelmeztet Pukoli Dániel.