Már eldőlt: ezek lesznek 2024 gasztrotrendjei

Miután a karácsonyi halászlé, bejgli és töltött káposzta, valamint a szilveszteri lencseételek emléke lassan ködbe vész, ideje megnézni, milyen ínyencségekkel kényezteti 2024 az étkezések szerelmeseit. A Today több tucat séf véleményét kérte ki, és a szakemberek nem titkolóztak: szerintük az idei év gasztronómiáját hat kulcselem fogja meghatározni.

Fotó: Pixabay

Karakteres fűszerezés

Ugyan minden korszak gyermekei körében igen magas a finnyásak száma, a szakértők szerint a Z-generáció ifjoncai nagy előszeretettel kísérleteznek az ízekkel, és főleg a csípős ízek irányába nyitottak. Ennek köszönhetően idén még inkább reflektorfénybe kerül a Sriracha-szósz, a csiliolaj és a csípős paprikás mártások, de az ízvilág az édességek körében vagy éppen a koktélokban is feltűnhet.

Fotó: Pixabay

Innovatív, növényi alapú fogások

A vegetáriánusok és vegánok száma évről évre növekszik, és nem 2024 lesz, ami megállítja ezt a trendet – sőt! A környezet védelme érdekében egyre többen hangsúlyozzák az állattartás negatív hatásait, és mivel sorra nő az olyan fehérjében gazdag, nem állati eredetű termékek száma, amelyek tápérték tekintetében kiválóan pótolják a húsokat, a klímatudatos emberek hullámokban nyergelnek át a növényi étkezésre. Ezt a váltást segítik elő a kreatív szakácsok is, akik egyre izgalmasabb módokon használják fel a tofut, gombát, babot vagy éppen a lencsét, így azokat is elcsábíthatnak, akik eddig a húst is hússal ették.

Fotó: Pixabay

Alkoholmentes borok és röviditalok

Ugyan az alkoholmentes ital nem új találmány, a legtöbb esetben ferde szemmel néz rá a nagyközönség – 2024-ben azonban fordul a kocka. Ebben az egészségtudatosság szintén fontos szerepet játszik, akárcsak az, hogy egyre többen szeretnének felelősségteljesen szórakozni.

Ezt a piaci rést ismerték fel a kreatív elmék, ezért idén hódítani fog a koktélok terén az alkoholmentes változat, amely elkápráztatja a szemeket. Ugyanakkor egyre több gyártó rendezkedett be palackozott, alkoholmentes borok és röviditalok gyártására is, amelyek küllemükben egyáltalán nem térnek el alkoholos társaiktól, de nem is járnak a részegség kellemetlen mellékhatásaival.

Fotó: Pixabay

Apró kényeztetés

Minden elkeserítő előrejelzés azt mutatja, 2024 sem lesz könnyű év: a világ számtalan része küzd gazdasági nehézségekkel, egyre több területen robban ki háború, és a koronavírus is felüti még néha a fejét sötét figyelmeztetésként. Ebben a helyzetben a mentális egészségünk megőrzése érdekében hatványozottan szükségünk van egy kis kényeztetésre – apró luxusra, amely ugyan drágább, mint amit az átlagos kiadásaink során megszoktunk, mégis maradandó élményt garantál.

A séfek nagy csoportja véli úgy, hogy ennek részeként egyre nagyobb kereslet lesz idén az olyan, kis kiszerelésű ételekre, amelyet hétköznapi szituációban luxuscikknek tartanánk. Hangsúlyozzák, nem hiszik, hogy idén minden este kaviárt majszolgatnánk, de sokkal többen fognak elég merészek lenni ahhoz, hogy egy-egy jelentős alkalommal kipróbálják akár más nemzetek drágább, méltán híres ételeit is.

Fotó: Pixabay

Nasi és hidegtál vacsorára

A romantikus amerikai filmeknek köszönhetően fejben a „csajos estékhez” társítjuk a felszeletelt sajtokkal, zöldségekkel, sós ropogtatnivalókkal borított fatálak körül összeülő barátok látványát, de a szakértők szerint ez már a jövő. Ezek az ízlésesen tálalt, gyorsan összedobható hidegtálak ugyanis több célt szolgálnak: remek módja a maradékok felhasználásának, miközben nagy eséllyel társaságot is vonzanak, így a szociális készségek is javulnak, nem beszélve arról, hogy a kreativitást is engedik kibontakozni. Ráadásul a változatos, kis adagok megakadályozzák, hogy túlegyük magunkat, és könnyen, kockázatmentesen ismerkedhetünk új ízekkel is.

Fotó: Pixabay

Ehető virágok aranykora

Egy jó szakács nemcsak az ízlelőbimbókat és az orrot kényezteti, hanem a szemet is – ennek köszönhetően már egyáltalán nem ritka, hogy egy-egy fogást és koktélt ehető virágok vagy egyéb növényi részek díszítenek. Nem lesz ez másképp 2024-ben sem, és az egészséges életmódot, mint motivációt itt is megtalálni: ezek a szezonálisan válogatott szépségek gazdagok vitaminokban és antioxidáns anyagokban, amelyek gyulladáscsökkentő hatást gyakorolnak. A kísérletezőkedvnek hála pedig idén olyan növényi részek is terítékre kerülhetnek, amelyeknek eddig a létezéséről sem tudtunk – a séfek szerint ezen a téren a wasabivirág lesz 2024 sztárja.