Nekünk az OMÉK2023 - Galéria!

Kint jártunk mi is az OMÉK 2023. kiállítás és vásáron a Hungexpón, ahol a magyar ízek és színek hihetetlen gazdagságával találkozhattak a tradícionálisan és az alternatív módon táplálkozók egyaránt, e mellett megtudtuk többek közt azt is, hogy nem csak hogy a fél ország a saját pörkölésű Zádor kávét issza, de olyan is van, aki eszi, illetve, hogy az OMÉK kisgyerekes családi programnak is nagyon bejön! A képek magukért beszélnek, íme egy kis ízelítő!