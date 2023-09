Almasali – sajtválogatással és az elmaradhatatlan dióval, házi majonézzel

Az almasali eredetileg téli nagy kedvenc, de ősz elején is muszáj csinálni egyet, amikor még roppanós az új alma – a cirmos jonatántól a goldenig, és van még pár szem a nyári fajtából is. Ha nincs már, vagy még dió otthon, jó helyette natúr vegyes magkeverék. (mogyoró, kesu, mandula) is. A lényeg, hogy a diót és a magokat tepsiben pirítsuk meg egy kicsit, úgy szórjuk majd a salátára!

Egy falat sajt, alma, dió Fotó: Fodor Erika

Hozzávaló

1 kg vegyes színes alma

30-40 dkg vegyes sajt (én pesztós gaudát, ementálit, trappistát és füstöltet használtam, de lehet kecske, juh, másmilyen tehéntejes sajt. Sőt, tofuval sem lehet rossz!)

10-15 dkg pirított dió

4 tojás sárgája

kb 2dl napraforgóolaj

1 evőkanál mustár

só

Jöhet rá a házi majonéz: csak tojás sárgája, olaj, só, mustár! Fotó: Fodor Erika

Elkészítés

A tojás sárgáját, só mustár és az olaj fokozatos hozzáadásával majonéznek kikeverem, és beteszem a hűtőbe. Az almákat megmosom, tetszés szerint felkockázom. A sajtokat szintén szétvágom, és összekeverem a színes almadarabokkal. Jöhet rá a majonéz, egyenletesen elkeverve.

Mindenki a kedvenc sajtokat tegye bele! Fotó: Fodor Erika

Hagyjuk egy ideig (ha meleg van, akkor a hűtőben) összeállni, és csak tálalás előtt szórjuk rá a pirított diót vagy magokat – úgy nem ázik meg, hanem ropogós marad!

A színe és az íze kedvéért is passzol bele a szilva! Fotó: Fodor Erika

Tipp

Már csak a látvány miatt is, de ilyenkor még a héja is tökéletes ropogós, nem hámozom meg az almát. Kár lenne kidobni a „vitamint”, és elveszítenénk a zöld, piros, sárga szemet gyönyörködtető színkavalkádját!