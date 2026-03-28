Ezt a csillagjegyet ma sokan próbálják elcsábítani

Erre a szombatra senki sem mondhatja, hogy unalmas! A Rák elismerést kap, a Skorpiót féltékenység gyötri. Egy csillagjegy szülötte pedig most rengeteg szívet megdobogtathat.

Napi horoszkóp: 2026. március 28., szombat – A szingli Ikrek ma sok csillagjegy érdeklődését felkelti

Kos

Ez a szombat igazán önnek való: jó formában, sőt elemében lehet, hiszen a Hold tűz elemű jegyben jár. Ez nem annyira lustálkodós szombatnak ígérkezik, inkább aktív programokat válasszon, és menjen emberek közé. Ha szingli, most jöhet egy olyan találkozás, amelyre már régóta vár.

Bika

Ez a hét olyan fárasztó volt, hogy már azt is élvezni fogja, hogy kialudhatja magát. Lehet, hogy ma hobbiból szívesen alkotna valamit, a kreativitása a csúcson lehet, és nagy érzékenységgel hangolódik a világra. Az Oroszlán Hold nemcsak kreativitást, hanem szerelmet, sőt plusz pénzt is hozhat.

Ikrek

Most különleges képessége lehet arra, hogy a környezetébe vidámságot hozzon, nagyon jó most a kisugárzása. Valószínűleg ezt mások is érzik önön, mert sokan próbálkozhatnak önnél, ha szingli. A Plútó viszont féltékenységet jelez, ezért érdemes óvatosnak lenni a párhuzamos szerelmi szálakkal.

Rák

Elismerésre és támogatásra számíthat egy olyan helyről, ahonnan nem is várt hasonlót. Valaki a környezetében ugyanis megváltoztatja korábbi álláspontját, és egy száznyolcvan fokos fordulattal ön mellé áll egy ügyben. Meg is érdemli az elismerést.

Oroszlán

Szombaton, az Oroszlán Hold idején kiderülhet, hogy valakit eddig alaposan félreismert, és sokkal több a közös pont önök között, mint eddig gondolta. Hasonlóan gondolkodnak, hasonló a véleményük a világról, és még az érdeklődési körük is egyezik. Lehet, hogy ebből a kapcsolatból még több is lehet.

Szűz

Ez egy szép és vidám nap lehet. Előbb azonban érdemes elkerülnie a Plútó kihívásait, amelyek a hatalommal és a rivalizálással függnek össze. Az egészen biztosan nem jó, ha párkapcsolaton belül le akarják győzni egymást. Inkább az együttműködésre kellene törekedniük.

Mérleg

Az Oroszlán Hold segíti önt, nagyon kedvezően hat a dolgaira. Ma azonban a Plútó is erősen hat önre. Hajlamos lehet túlzottan is ragaszkodni a véleményéhez. A makacsság ma nem segít, mert a vitapartnere még önnél is sokkal erőteljesebben érvelhet.