Ezt a csillagjegyet ma sokan próbálják elcsábítani
A Rák elismerést kap, a Skorpiót féltékenység gyötri. Egy csillagjegy szülötte pedig most rengeteg szívet megdobogtathat.
Erre a szombatra senki sem mondhatja, hogy unalmas! A Rák elismerést kap, a Skorpiót féltékenység gyötri. Egy csillagjegy szülötte pedig most rengeteg szívet megdobogtathat.
Napi horoszkóp: 2026. március 28., szombat – A szingli Ikrek ma sok csillagjegy érdeklődését felkelti
Kos
Ez a szombat igazán önnek való: jó formában, sőt elemében lehet, hiszen a Hold tűz elemű jegyben jár. Ez nem annyira lustálkodós szombatnak ígérkezik, inkább aktív programokat válasszon, és menjen emberek közé. Ha szingli, most jöhet egy olyan találkozás, amelyre már régóta vár.
Bika
Ez a hét olyan fárasztó volt, hogy már azt is élvezni fogja, hogy kialudhatja magát. Lehet, hogy ma hobbiból szívesen alkotna valamit, a kreativitása a csúcson lehet, és nagy érzékenységgel hangolódik a világra. Az Oroszlán Hold nemcsak kreativitást, hanem szerelmet, sőt plusz pénzt is hozhat.
Ikrek
Most különleges képessége lehet arra, hogy a környezetébe vidámságot hozzon, nagyon jó most a kisugárzása. Valószínűleg ezt mások is érzik önön, mert sokan próbálkozhatnak önnél, ha szingli. A Plútó viszont féltékenységet jelez, ezért érdemes óvatosnak lenni a párhuzamos szerelmi szálakkal.
Rák
Elismerésre és támogatásra számíthat egy olyan helyről, ahonnan nem is várt hasonlót. Valaki a környezetében ugyanis megváltoztatja korábbi álláspontját, és egy száznyolcvan fokos fordulattal ön mellé áll egy ügyben. Meg is érdemli az elismerést.
Oroszlán
Szombaton, az Oroszlán Hold idején kiderülhet, hogy valakit eddig alaposan félreismert, és sokkal több a közös pont önök között, mint eddig gondolta. Hasonlóan gondolkodnak, hasonló a véleményük a világról, és még az érdeklődési körük is egyezik. Lehet, hogy ebből a kapcsolatból még több is lehet.
Szűz
Ez egy szép és vidám nap lehet. Előbb azonban érdemes elkerülnie a Plútó kihívásait, amelyek a hatalommal és a rivalizálással függnek össze. Az egészen biztosan nem jó, ha párkapcsolaton belül le akarják győzni egymást. Inkább az együttműködésre kellene törekedniük.
Mérleg
Az Oroszlán Hold segíti önt, nagyon kedvezően hat a dolgaira. Ma azonban a Plútó is erősen hat önre. Hajlamos lehet túlzottan is ragaszkodni a véleményéhez. A makacsság ma nem segít, mert a vitapartnere még önnél is sokkal erőteljesebben érvelhet.
Skorpió
A Hold és a Nap trigon fényszöge megnyugtatja és harmóniába hozza. Ezt egyébként a Szaturnusz is erősíti. A Hold az Oroszlánban jár, ami szintén csodálatos összhangban van az ön jegyével. Az egyetlen gondot a féltékenység és a rivalizálás jelentheti.
Nyilas
Az Oroszlán Hold nemcsak feltüzeli és szenvedélyessé teszi, hanem a kreativitását is felébreszti. Egy szép film megnézése vagy egy különleges recept kipróbálása jó ötlet lehet. A romantika is nagy szerepet kap most: lepje meg a párját egy finom vacsorával.
Bak
Ma a Szaturnusz is részese egy szerencsés bolygóháromszögnek, ami az ön számára is kedvező fejleményeket jelképez. Szombaton azt tapasztalhatja, hogy minden a legjobban alakul, és ha akadály is adódik, az szinte magától megoldódik. Ha szingli, a mai este szerelmet hozhat.
Vízöntő
A Nap és a Hold trigon fényszöge kifejezetten szerencsét és harmóniát jelez önnek. A Hold és a Plútó szembenállása viszont délelőtt pontos – érdemes vigyáznia, mert a párja féltékeny lehet.
Halak
Szombaton nagyon kedvező energiák hatnak önre, úgy érezheti, hogy igazán a helyén van. Tulajdonképpen bármibe is kezd, az jól alakulhat. Egy vitában azonban valaki meg akarja győzni az igazáról. A legjobb, ha az egészet elengedi, és inkább ráhagyja.
Hírlevél-feliratkozás
