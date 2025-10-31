RETRO RÁDIÓ

2 csillagjegy élete még Újév előtt fordulóponthoz érkezik

Az év vége mindkettejüknek döntő pont: elengedni a régit, és bízni abban, hogy az intuíció a helyes irányba vezet. Ez a két csillagjegy óriási átalakuláson megy keresztül a következő hónapokban.

A következő hónapok különösen sorsfordítóak lesznek a Bikák és a Rákok számára. Az asztrológusok szerint mindkét csillagjegy életében lezárul egy hosszú ciklus, és új fejezet kezdődik, amely a hitelességre és a belső biztonságra épül.

A szerencsés csillagjegyek sorsa

A Bikák számára az Uránusz hét éve tartó hatása ér véget, ami 2018 óta folyamatos változásokat hozott a pénz, az önértékelés és az életcélok terén. Novembertől februárig hirtelen felismerések és döntések várhatók, amelyek végleg átalakítják a stabilitásról alkotott képüket. 2026 tavaszára az Uránusz kilép a Bikából, ezzel lezárva egy teljes korszakot. A karrierben új irány, a kapcsolatokban mélyebb őszinteség jelenhet meg. Az asztrológusok szerint ez a „nagy finálé” a szabadság és az önazonosság felé vezet. A Bika kulcsmondata: „Megengedem magamnak, hogy jól érezzem magam.”

A Rákok számára a Jupiter 2025 és 2026 között végigvonul a jegyükön, felerősítve mindazt, ami már jelen van az életükben. November és március között az önápolás, a határok és a lelki biztonság új értelmet nyer. A Rákok most nem a külső elvárásoknak próbálnak megfelelni, hanem a saját szükségleteikre figyelnek. A karrierben a szívközpontú döntéseké a főszerep, a magánéletben pedig elmélyülés vagy elengedés várható – attól függően, mi szolgálja a belső békét. A Rák kulcsmondata: „Szükségem van arra, amire szükségem van.”

Mindkét jegy közös leckéje, hogy az igazi biztonság nem a megszokásból, hanem az önbizalomból születik. A Bikák a stabilitás fogalmát írják újra, a Rákok pedig újraalkotják, mit jelent számukra az otthon és a hovatartozás. 

