4 csillagjegy számára különleges ajándékot tartogat az Univerzum

Október 30-án az Univerzum különleges ajándékot tartogat 4 csillagjegynek. Az igazság felszínre kerül, amikor a Merkúr és a Plútó együttállása bekövetkezik. A csütörtöki horoszkóp megmutatja, hogy melyik 4 csillagjegy a szerencsés az Univerzum szerint!

Horoszkóp: 4 csillagjegy számára különleges ajándék érkezik – Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Csütörtökön betekinthetünk a dolgok mögé, amelyek már régóta összezavartak minket, és rájöhetünk, hogy mindennek értelme volt az életünkben. Talán azt is érezhetjük, hogy ez a nap arról szól, hogy lehull a lepel és mindent megértünk. Most egy forradalomnak jött el az ideje, amely teljesen átformálja azt, ahogyan érzünk és gondolkozunk – írja a Your Tango.

Négy csillagjegy számára ez a csillagállás a bölcsesség ajándékát adja, amely közvetlenül a megerősödéshez vezet majd. Átlátunk majd az illúziókon és felismerjük azt, ami igazán számít. Ez a mi különleges ajándékunk.

Horoszkóp: 4 csillagjegy számára különleges ajándék érkezik

Kos

A Merkúr együttállása a Plútóval segít, hogy élesebben lásd az életed történéseit. Egy pillanat alatt fel fogod fedezni, hogy milyen változásokat kell tenned annak érdekében, hogy új szintre emeld az életedet. Október 30-án az igazság felszínre kerül, és teljesen felszabadít majd.

Ez a felszabadítás azzal is összefügg, hogy felismerd, mikor kell felhagynod a régi szokásaiddal, és mikor kell újakat beiktatnod. Végre megérted, hogy miért kell egyes ajtóknak bezárulniuk, mielőtt újak nyílhatnának ki.

Ez a betekintés válik a te ajándékoddá, és megadja a képességet arra, hogy előrelépj, anélkül, hogy visszanéznél. Az Univerzum megjutalmazza a bátorságodat. Most már végre tudod, hogy miért érdemes küzdened, és mi az, amiért sosem kellett volna.

2. Bika

A Merkúr együttállása a Plútóval áttörést hoz számodra a megértésben. Valami, ami egyszer teljesen zavarosnak tűnt, hirtelen tisztázódik.

Október 30-án rájössz, hogy sokkal erősebb vagy, mint gondoltad, és ez sokat mond, miután alapból egy energiabombának tartod magad. Ez a nap emlékeztet téged, hogy a tudás hatalom. Látni fogod, hogy a múlt fájdalmai hogyan formálták a mostani bölcsességedet, és ez az igazi kincsed. A Te különleges ajándékod a magadba fektetett bizalmad, amely erős önbecsüléshez vezet. Minél jobban becsülöd a megérzéseid, annál jobban passzol az életed a benned lévő igazságérzethez.