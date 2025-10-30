4 csillagjegy számára különleges ajándékot tartogat az Univerzum
Csütörtökön a Plútó és a Merkúr együttállása megadja négy csillagjegy számára azt az ajándékot, hogy felismerjék, mi az, ami igazán fontos. A horoszkóp megmutatja, ki az a négy szerencsés jegy.
Október 30-án az Univerzum különleges ajándékot tartogat 4 csillagjegynek. Az igazság felszínre kerül, amikor a Merkúr és a Plútó együttállása bekövetkezik. A csütörtöki horoszkóp megmutatja, hogy melyik 4 csillagjegy a szerencsés az Univerzum szerint!
Csütörtökön betekinthetünk a dolgok mögé, amelyek már régóta összezavartak minket, és rájöhetünk, hogy mindennek értelme volt az életünkben. Talán azt is érezhetjük, hogy ez a nap arról szól, hogy lehull a lepel és mindent megértünk. Most egy forradalomnak jött el az ideje, amely teljesen átformálja azt, ahogyan érzünk és gondolkozunk – írja a Your Tango.
Négy csillagjegy számára ez a csillagállás a bölcsesség ajándékát adja, amely közvetlenül a megerősödéshez vezet majd. Átlátunk majd az illúziókon és felismerjük azt, ami igazán számít. Ez a mi különleges ajándékunk.
Horoszkóp: 4 csillagjegy számára különleges ajándék érkezik
- Kos
A Merkúr együttállása a Plútóval segít, hogy élesebben lásd az életed történéseit. Egy pillanat alatt fel fogod fedezni, hogy milyen változásokat kell tenned annak érdekében, hogy új szintre emeld az életedet. Október 30-án az igazság felszínre kerül, és teljesen felszabadít majd.
Ez a felszabadítás azzal is összefügg, hogy felismerd, mikor kell felhagynod a régi szokásaiddal, és mikor kell újakat beiktatnod. Végre megérted, hogy miért kell egyes ajtóknak bezárulniuk, mielőtt újak nyílhatnának ki.
Ez a betekintés válik a te ajándékoddá, és megadja a képességet arra, hogy előrelépj, anélkül, hogy visszanéznél. Az Univerzum megjutalmazza a bátorságodat. Most már végre tudod, hogy miért érdemes küzdened, és mi az, amiért sosem kellett volna.
2. Bika
A Merkúr együttállása a Plútóval áttörést hoz számodra a megértésben. Valami, ami egyszer teljesen zavarosnak tűnt, hirtelen tisztázódik.
Október 30-án rájössz, hogy sokkal erősebb vagy, mint gondoltad, és ez sokat mond, miután alapból egy energiabombának tartod magad. Ez a nap emlékeztet téged, hogy a tudás hatalom. Látni fogod, hogy a múlt fájdalmai hogyan formálták a mostani bölcsességedet, és ez az igazi kincsed. A Te különleges ajándékod a magadba fektetett bizalmad, amely erős önbecsüléshez vezet. Minél jobban becsülöd a megérzéseid, annál jobban passzol az életed a benned lévő igazságérzethez.
3. Oroszlán
A Merkúr együttállása a Plútóval valamit felszabadít benned, amely miatt kész leszel kimondani az igazságot. Vigyázz, világ, mert ha megteszed, akkor borul minden! Október 30-án kimondod az igazságot, amely megnyitja a gyógyulás és a békülés útját.
Ez az együttállás sokkal nyilvánvalóbban segít rátalálni a hangodra. Nem figyelmet keresel, hanem az eredetiségre és az igazságra törekszel. Ez az, ami majd bevonzza a számodra megfelelő embereket.
A Te ajándékod az őszinteségen keresztül elérhető megerősödés. Azzal, hogy kiállsz az igazadért, azzal előhozod az erődet és megújítod a céltudatosságodat. A bájod és az őszinteséged már ragályossá válhat, de ez teljesen jól van így.
4. Szűz
A Merkúr együttállása a Plútóval olyan dologba nyújt betekintést neked, ami tegnap még bizonytalan volt. Október 30-án valami, amit sokat boncolgattál, végre értelmet nyer. Olyan érzés lesz, mintha a kirakós hiányzó darabja végre a helyére kerülne.
Ez a nap egy tiszta útmutatást garantál azzal kapcsolatban, hogy mi legyen a következő lépésed. Érezni fogsz egy erős útmutatást ebben a fázisban, amely megingathatatlan lesz. A Te ajándékod az Univerzumtól a bizonyosság, és ez önmagában egy ritka dolog. Tisztán látod az igazságot, és ez az igazság válik a hosszú távú sikered alapkövévé.
