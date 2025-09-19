Omladozó falak és csomagolópapírok szanaszét heverve: Veszélyes hely lett az üveggyártás egykori fellegvára

Újabb épület, amelyet a természet vett uralma alá. Bár üveggyártásra már nem alkalmas az épület, ötletek azért lennének, mire lehetne használni az egykori gyárat.
Üveggyártásé volt egykoron a főszerep, ma már leginkább az enyészeté és a természeté az épület. 300 évet túlélt, a következő 20-at vajon tovább bírja?
A parádsasvári üveggyártás gyökerei 1708-ig nyúlnak vissza: II. Rákóczi Ferenc fejedelem ekkor alapította meg az első hutát Parádóhután. A fatüzelésre épülő üzemet az erdők kimerülése miatt többször is költöztették, mígnem 1767-ben végleges otthonára, Parádsasvárra talált, ahol közel három évszázadon át működött. - írja a Veol.hu.
A 20. század során a környék az öblös- és ólomkristály-készítés egyik legfontosabb hazai központjává fejlődött. A gyár 2005-ben végleg leállította a termelést, majd lassú hanyatlásnak indult, amelynek állapotát az Urbex Hungary dokumentálta. A magyar üvegipar helyzetét jól mutatja, hogy az Ajka Kristály Üvegipari Kft. 2019 őszén szintén beszüntette a hutaüzem működését, így az olvasztás és az alapvető gyártási folyamat megszűnt. Azóta a cég főként korábban elkészült darabok csiszolásával, díszítésével, illetve más gyártók termékeinek feldolgozásával foglalkozik. Felmerül a kérdés: lehet-e még jövőjük ezeknek a nagy múltú ipari létesítményeknek, vagy a külvárosi rozsdaövezetek szellemtelepeivé válnak?
Fénykor: nemzetközi piacok és ipartörténeti jelentőség
A legvirágzóbb időszakban mintegy 700 ember dolgozott a gyárban, és a termékek közel fele külföldi piacokra került – nemcsak Európába, hanem Japánba és az Egyesült Államokba is. A kézzel fújt, festett és csiszolt ólomkristály világhírűvé tette a „Parádsasvár” márkanevet.
Az ezredforduló után azonban a piaci verseny, az adósságok és a technológiai lemaradás együttesen csődhöz vezettek. 2005 augusztusában végleg leállt a termelés. Bár a tulajdonosváltás és korszerűsítési ígéretek rövid időre felvetették az újraindítás lehetőségét, valódi áttörés már nem következett be.
Mi maradt hátra? Romok és emlékek
A gyárépületek ma leginkább urbex-fotósokat vonzanak, de a helyszín veszélyes. Ugyanakkor a kisebb üvegcsiszoló műhelyek, valamint a Kristály Galéria megőrizte a tudás és a hagyomány egy részét: eszközök, minták, díszített poharak mesélnek a múltról. A térségben ma is találni kis manufaktúrákat, ahol az üvegfúvás kézműves turisztikai programként él tovább.
Emberek nyomában: hol vannak a mesterek?
A bezárás után sok üveges és csiszoló külföldön, például Finnországban talált munkát. A szakértelem tehát nem tűnt el, csak szétszóródott – és egy iparművészeti központban, megfelelő környezetben újraéleszthető lenne.
Nemzetközi kitekintés: válság a kristálypiacon
A 2000-es évek közepén még a legismertebb márkák, például a Waterford is kénytelenek voltak csökkenteni kapacitásaikat, összevonni gyáraikat, vagy a termelés egy részét olcsóbb országokba áthelyezni. Az európai kristályipar általános gondjai a magas munkaerő- és energiaárak, valamint az alacsonyabb költségű kelet-európai és ázsiai versenytársak előretörése volt.
Ipari örökség központ – biztonságos látogatások, interaktív programokkal (üvegfúvás, csiszolás, gravírozás kipróbálása).
Kreatív rezidencia és design-labor – az üveg, fa, fém és digitális technológiák ötvözése, kortárs „Parádi Glass” márka újragondolása.
Regionális klaszter – Mátra-környéki turisztikai útvonal (Kristály Galéria, Palócház, üvegműhelyek), szezonális fesztivállal és közös értékesítési rendszerrel.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.