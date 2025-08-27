RETRO RÁDIÓ

Botrányos korkülönbség: Fiatal férfiakra bukik a 65 éves fitneszlady

Szerinte sokkal életvidámabbak, mint a saját korosztálya.

A 65 éves Lesley Maxwell bizonyítja, hogy a kor valóban csak egy szám, hiszen egyedülálló, és készen áll az ismerkedésre – de kizárólag fiatalabb férfiakkal.

Maxwell szerint a fiatalabb férfiak sokkal jobban állnak az élethez, mint az idősebbek Fotó: Facebook

Nem lehet tagadni, hogy Maxwell fantasztikusan néz ki a korához képest, olyannyira, hogy idegenek gyakran összekeverik őt és 21 éves unokáját, Tiát, és azt hiszik, hogy testvérek. Éppen emiatt van egy bizonyos típusa a férfiak között, akikhez vonzódik – a fiatal, sportos, jóképű férfiak, akik 20 és 40 év közöttiek. A fitneszrajongó és személyi edző tisztában van az életkorával, de a What’s The Jam című lapnak elmondta, hogy nem tervez lassítani, ráadásul szerinte a saját korosztályába tartozó férfiak általában „lusták és kiszámíthatóak”. „A húszas éveikben járó férfiak? Tele vannak energiával, spontánok, és imádják azokat a nőket, akik tudják, mit akarnak” – mondta Maxwell. „A fiatalabbak valóban tudják tartani velem a tempót – akár a teremben, akár azon kívül.” - írja a New York Post.

Emellett Maxwell azt is értékeli, hogy a fiatal férfiak sokszor könnyedebb természetűek, hiszen kevesebb élet- és problématapasztalatuk van, mint a náluk negyven évvel idősebbeknek. Összességében, ha valaki szeretné elnyerni Maxwell figyelmét, annak két dolog a legfontosabb: legyen magabiztos, és legyen érdeklődése a fitnesz iránt. A kémia szerepéről sem lehet megfeledkezni, hiszen Maxwell szerint, ha az nincs meg, akkor az illetőnek gyorsan jön el a 'viszlát'.. „Egyszer randiztam egy sikeres ingatlanügynökkel, és rájöttem, hogy bár úriember volt, nem volt közöttünk semmiféle kémia” – vallotta be.

