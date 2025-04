Kitálalt a 101 éves professzor: Ez a hosszú élet 7 aranyszabálya

Dr. John Scharffenberg 101 évesen is aktívan vezet, utazik, és előadásokat tart világszerte. Professzorként tanít a Loma Linda Egyetemen, ahol közegészségtant oktat. Szerinte néhány egyszerű életmódbeli változtatással bárki elérhet hosszú és egészséges életet.

Dr. John Scharffenberg titkai a hosszú és egészséges életért Fotó: Pexels

Scharffenberg professzor családjában a hosszú élet nem genetikai adottság. Édesanyja Alzheimer-kór következtében hunyt el a hatvanas éveiben, édesapja pedig 76 évesen halt meg szívroham miatt. Még a két testvérét is túlélte.

„A legnagyobb különbség a mozgásban rejlik” – mondta a professzor a Today.com-nak. Különösen fontosnak tartja a rendszeres mozgást 40 és 70 éves kor között, mert ez az az életszakasz, amikor sokan úgy döntenek, hogy megérdemlik a pihenést, azaz keveset mozognak, többet ülnek otthon, és inkább rendelnek vacsorát, mint főznek. Ez azonban hosszú távon árt a szervezetnek. A szív- és érrendszeri betegségek, szívroham és stroke a korai halálozás fő okai. Ezek nagy része viszont megelőzhető lenne egészséges életmóddal.

A professzor 7 egyszerű szabályt osztott meg, amelyek segíthetnek a hosszú, egészséges élet elérésében:

Dr. Scharffenberg 7 aranyszabálya a hosszú élethez:

1. Ne dohányozzunk

A professzor soha nem dohányzott, mert a dohányzás szinte minden szervre káros hatással van.

2. Ne fogyasszunk alkoholt

Úgy véli, az alkohol semmilyen mennyiségben nem egészséges.

3. Mozogjunk rendszeresen

Szerinte a mozgás még a táplálkozásnál is fontosabb. Már napi 2 kilométer séta is jelentősen meghosszabbíthatja az életet – ezt kutatások is igazolják.

4. Tartsuk fenn az egészséges testsúlyt

A túlsúly cukorbetegséghez, magas vérnyomáshoz és bizonyos daganatok kialakulásához vezethet. A professzor időszakos böjtöt is alkalmaz, hogy kiegyensúlyozza a vércukorszintet és megtartsa az ideális súlyát.

5. Fogyasszunk kevesebb húst

Ő maga növényi alapú étrendet követ, de már a húsfogyasztás csökkentése is sokat segíthet.

6. Kerüljük a túlzott cukorfogyasztást

Egyszerű trükköket javasol, például palacsintához szirup helyett banánt fogyaszt, és nassolnivalók helyett gyümölcsöt eszik.