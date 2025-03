Rémálmok gyötörnek? Jobb, ha alvási pozíciót válasz!

Biztos észrevetted már, hogy néha intenzívebben emlékszel az álmaidra, mint máskor. Rájöhettél arra is, hogy van, amikor egyáltalán nem emlékszel rá, hogy mit álmodhattál, pedig azonnal megpróbáltad felidézni ébredés után. Biztos álmodtál már rosszat is minden előjel nélkül. Most eláruljuk neked, hogy ez mind attól függ, hogy milyen pózban aludtál el az éjszaka.

A jobb oldaladon alszol? Van akkor egy rossz hírünk / Fotó: Andrea Piacquadio / Pexels (Illusztráció)

A Unilad szúrta ki, hogy a legismertebb alvással kapcsolatos weboldal ,a Sleep Foundation összeszedte, hogy a különböző alvópózoknak milyen következményeik lehetnek az alvásunk minősége és milyensége terén.

A legtöbb ember, az emberek 60 százaléka az oldalán alszik. Ez azért is jó, mert egyenesen tartja a gerincoszlopot, és elkerüljük vele a hátfájást. Nem mindegy azonban, hogy melyik oldalunkon térünk nyugovóra. A jobb oldalukon alvók sokkal többször álmodnak rosszakat, mint a baloldalukon alvók. Ennek ahhoz is van köze, hogy a jobb oldalon alvás segíti a vérkeringést és az emésztést

- számolt be róla a weboldal tanulmánya.

Ha a hátunkon alszunk, akkor könnyebben kezdünk el horkolni, és nagyobb valószínűséggel felejtjük el az álmainkat, mintha más pózban aludnánk. Ezzel szemben a hason alvók álmai élénkebbek, gyakran szexuális tartalmúak, és sokszor érezhetik úgy, hogy zuhannak valahonnan, vagy be vannak zárva valahova az emberek. Ráadásul, ha hason aludtunk, akkor a legvalószínűbb, hogy megjegyezzük az álmainkat

- tette hozzá a kutatás. Ezek alapján azt mondhatjuk, hogy a bal oldalon alvás és a hason alvás lehet a legjobb döntés, ha megtámogatnánk az álmaink minőségét.