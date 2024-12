Jó étvágyat az alváshoz! – Meglepő tanácsot adott a magyar orvos

A minőségi élet elengedhetetlen része a minőségi alvás. Márpedig sokan sokat spórolnak az alváson, aztán csodálkoznak, hogy szétszórtak, fáradtak és semmihez sincs kedvük. Pedig már Lázár Ervin meseíró is megírta, hogy a fáradtságra és az álmosságra egyetlen igazi gyógyír létezik: az alvás. Ám sokan inkább az altatóban, alkoholban hisznek, pedig megfelelő ételekkel és italokkal sokat tehetünk a pihentető alvásért – figyelmeztet dr. Mangó Gabriella gyöngyösi háziorvos a Facebook-oldalán.

Egyes ételek és italok hozzásegíthetnek a pihentető alváshoz (Fotó: unsplash.com)

„Mely élelmiszerek kis mennyiségű fogyasztása segítheti az elalvást és hogyan?”

– teszi fel a kérdést a közkedvelt háziorvos, majd választ is ad rá.

„Pár szem mandula fogyasztása, amelyek magnéziumot, melatonint tartalmaznak, amelyek segítenek ellazulni lefekvés után, és segítik a jobb elalvást is. A cseresznye szintén melatoninforrás, amely az alvásciklust szabályozza. Erős antioxidáns a kivi, amely szerotoninban is gazdag, ezzel javítja az alvás minőségét és a hangulatot”

– sorolja a doktornő. Majd egy klasszikust is említ:

„Régi esti nyugtató a kamillatea, ha valaki nem érzékeny rá. A kamilla javítja az alvást és az álmatlanságot csökkenti.”

Mangó doktornő több ételt és italt is ajánl, melyek kis mennyiségben elfogyasztva segíthetnek az elalvásban (Fotó: dr. Mangó Gabriella)

Ám a sor ezzel még nem ér véget!

„A dió szintén jó elaltató, de szintén csak azoknak, akik nem érzékenyek rá. A dió ómega-3 zsírsavakat és melatonint tartalmaz, amelyek támogatják az agy működését és a jó alvást. Jó elaltatóak a zsíros halak (lazac, tonhal, makréla) esti fogyasztása, kevés mennyiségben, mert magas az ómega-3- és D-vitamin-tartalmuk. Immunerősítésre, csonterősítésre, a fogak megőrzésére és az izomműködésre, keringésre hatnak. A jól ismert és régóta kedvelt élelmiszer, a zabpehely is alvásjavító, mert triptofánban és magnéziumban gazdag, amelyek segítenek ellazulni és könnyebben elaludni”

– szólnak Mangó doktornő tanácsai. Sokan pedig minden bizonnyal örömmel olvassák és alkalmazzák a végső tippet:

„És, ugyan nem vagyok tejpárti, de egy jó meleg kakaó, akár növényi tejből is, esti ellazítónak tökéletes!”