Hiába nagy a kísértés, soha ne tedd ezt, ha éjszaka felébredsz! – mondja az alvásszakértő

Annyira központi szerepet tölt be az életünkben a mobiltelefon, hogy ha álmunkból felriadunk, akkor is szinte ösztönösen utána nyúlunk, hogy azon ellenőrizzük a pontos időt. Nos, dr. Biquan Luo alvásszakértő szerint több szempontból is ez a legrosszabb dolog, amit tehetünk az éjszaka közepén. Jöjjenek a részletek!

Ha felébredünk az éjszaka közepén, hagyjuk a mobilunkat és a pontos idő ellenőrzését! – tanácsolja az alvásszakértő (Fotó: Pexels/Vika Glitter – Képünk illusztráció)

„A pontos idő ellenőrzése növelheti a stresszt és megnehezítheti, hogy visszaaludjunk. Mindannyian tudjuk, milyen az, ami rádöbbenünk, hogy már csak pár óránk van aludni. Arról nem beszélve, hogy a mobiltelefon nem csak az időt mutatja, de az esetlegesen beérkező üzeneteket is, amikben elmélyülve még inkább felébredünk”

– érvel a szakember. Majd hozzáteszi, a mobilok úgynevezett kék fénye szintén negatívan hat az alvásunkra.

S hogy mit tegyünk, ha éjszaka mégis felébredünk?

Dr. Biquan Luo azt mondja, először is próbáljunk meg ellazulni, és teszteljük, sikerül-e természetes módon újra álomba szenderülnünk. Ha negyedóra után sem alszunk, keljünk fel az ágyból, keressünk egy olyan helyet a lakásban, ahol nem zavarjuk a másikat, és kezdjünk el olvasni. (Lehetőleg ne egy izgalmas krimit!) Ennek hatására jó eséllyel hamarosan ásítozni kezdünk. Ilyenkor érdemes visszafeküdni a hálószobába: nagy valószínűséggel újra álomba merülünk – írja LadBible.