Már egyetlen rossz alvással töltött éjszakának is brutális következményei lehetnek – állítják a tudósok

Köztudott, hogy mennyire elengedhetetlen a minőségi alvás. Szinte már a csapból is az folyik, hogy ha tenni akarunk az egészségünkért, akkor feküdjünk le időben, aludjunk minimum 8 órát, különben fáradtak leszünk másnap, s ez még csak a kisebbik baj. Ott van ugyanis a stressz, a szorongás és a figyelemzavar, hogy mást ne mondjunk! Ám most tudósok felhívták a figyelmet: ennél súlyosabb dolog is történhet mindössze egyetlen, nem megfelelően kipihent nap után.

Egy rossz éjszaka, és minden borulhat – állítják a tudósok (Fotó: pexels)

Egy új kutatás ugyanis kimutatta, egy rossz éjszaka akár 15 napra is felboríthatja a szervezet működését, aminek értelmében egyetlen alkalom is elég ahhoz, hogy hetekig rosszul érezzük magunkat utána. A negatív hatásokat ráadásul nem feltétlenül a következő napokban érezzük, azok több hullámban jelentkeznek, melyek közül az első az agyra hat. Ezt követően a 7. és 15. nap között megjelennek a figyelemhiány és a memóriaromlás tünetei is.

Mindezt egy 133 napon át tartó kutatás eredményeinek elemzése után közölték, melyhez okostelefont, hordozható eszközöket és az önkéntesek agyának szkennelését is felhasználták a kutatók. A tudósok arra is rájöttek, hogy a rossz alvás, az alváshiány vagy épp a gyakori alvásmegszakítás bizony a mentális egészséggel is szorosan összefügg.

Minden nap egy kicsit más emberként ébredünk, mivel mentális állapotunkat számos külső tényező befolyásolja. Az alvás minősége, a fizikai aktivitás szintje és a társas interakcióink jellege mind-mind különböző időintervallumban befolyásolják az agyunk állapotát. Eredményeink arra utalnak, hogy a viselkedési, fiziológiai és életmódbeli tényezők különböző időtávlatokban korrelálnak az agyi konnektivitással

– közölték kutatásuk eredményét a szakértők, akiknek szavait a Life.hu idézte. A tudósok megjegyezték: az alváshiányra való érzékenység mértéke személyenként változó.