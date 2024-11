Ma több csillagjegynek bekavarhat egy pletyka, meg kell fontolni, kinek mit mondunk ma

2024. november 8.

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

A Hold és a Mars fényszöge erős kirohanásokat okozhat délelőtt. Hirtelen megbántódik, és dühében olyasmit vág a másik fejéhez, amit nem is gondol komolyan. Álljon meg egy percre, mielőtt ezt tenné, és próbáljon meg lehiggadni. Délután már sokkal könnyebb dolga lesz a Merkúr fényszöge miatt.





Bika (04. 21. – 05. 20.)

Pénteken a Hold és Merkúr fényszöge jelzi, hogy most tökéletes összhangban lesznek az érzései az észérvekkel. Úgyhogy teljesen időszerű mindenfajta döntés meghozatalára ez a nap. Arra is nagyon alkalmas, hogy átbeszéljen fontos kérdéseket az ön számára fontos emberekkel.





Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

A Hold és a Merkúr fényszöge miatt ma nagyon jól össze tudja hangolni az észérveket azzal, amit a szíve diktál. Jó ez a mai nap az új célok kitűzésére. Este érdemes lenne társaságba menni, új impulzusok érnék.





Rák (06. 22. – 07. 22.)

Pénteken mást mutat, mint amit érez. Kívülről megingathatatlanul nyugodtnak mutatkozik, belül valójában van feszültség bőven. És ennek csak részben oka a munkahelyi stressz. Rá kellene jönnie, hogy mi okozza a nyugtalanságot. Jó felismerésekre délután van esélye.





Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Ma egy szituációban barátságtalan légkörben érzi magát, amit az okozhat, hogy valaki megpróbálja a háta mögött rossz színben feltüntetni. Sokszor a gonosz pletykák ellen nehéz védekezni, de ebben az esetben pontosan tudni lehet, ki az illető, így meg is tudja védeni magát.





Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Pénteken nagyon ügyesen elrendez egy bonyolult ügyet, mert a Hold és a Merkúr fényszöge segít megérteni a másik álláspontját is. Egyébként meg igazán megengedhetne magának egy kis énidőt is, hiszen alighanem alaposan kiérdemelte, hogy többet törődjön végre önmagával.





Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Ma igazán ügyesen fogalmazza meg a mondandóját, és még a kényes helyzetekben is jól eligazodik. Meg kell beszélnie valamit a főnökével? Most térjen rá a lényegre. Ha kell, nyugodtan kezdeményezhet is!





Skorpió (10. 23. – 11. 22.)