Kiderült: ennél a 3 csillagjegynél nincs babonásabb lény a Földön

Vannak bizonyos csillagjegyek, akiknél nincs babonásabb lény a világon. Mindenben hisznek: a négylevelű lóherében, a péntek 13-ban, a fekete macskában. De kik is ők? Általában azok a személyek, akik a legempatikusabban, legintuitívabban és mélyen érintkeznek önmagukkal, illetve a környezetükkel. Mindent észrevesznek, látják a jeleket, hisznek a csillagoktól kért kívánságokban. Hogy melyek ezek a jegyek? Mutatjuk a TOP 3-at!

Ezek a legbabonásabb csillagjegyek (Fotó: Pexels)

Rák

A Rák jegy szülöttei tele vannak empátiával és erős intuíciókkal, bármilyen rituáléra nyitottak még akkor is, ha azok kissé téveszmések. Szeretik, ha a babona mutat irányt nekik, habár alapból önmaguktól is tudják, merre kell indulniuk a mindennapok folyamán. A babona mellett ráadásul még érzelgősek is, ragaszkodnak ahhoz, amit megszoktak. Akár még védőékszereket is viselnek a biztonság érdekében.

Skorpió

Habár van egy logikus oldaluk, ami azt mondja nekik, hogy a babonák nem léteznek, ezt gyakran felülírja egy megérzés, vágy azért, hogy valami jelentőségteljeset hozzanak létre, ehhez pedig akár egy rituálét is teremtenek. Érzelmeik rabjai, éppen ezért nem mernek utánanézni annak, hogy igaz-e például az a babona, miszerint, ha eltörnek egy tükröt, az hét év szerencsétlenséget jelent. Félnek ugyanis attól , mi történik, ha kiderül: igaz. Gyakran érzik azt, hogy az univerzum üzent nekik. Továbbá, mivel a halloween időszaka is ebbe a jegybe esik, így a Skorpiók bizony hisznek a mágiában, tarot kártyákban, kristályokban és varázslatokban is.

Halak

Akárhova néznek, mindenhol és mindenben azt látják: az univerzum üzent nekik! Pont ezért rögtön észreveszik, ha például az óra 11:11-et mutat, vagy ha valami egy szív formát ábrázol. Varázslatos életszemléletüknek köszönhetően tisztában vannak a sorssal és a véletlenekkel is. Ha rossz napjuk van, akkor is biztosak benne, hogy minden rendbe fog jönni, csak manifesztálniuk kell, segítséget kell kérniük az univerzumtól – írja a Bustle.