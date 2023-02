Kos

III. 21.–IV. 20.

Senki sem tartja komolytalannak a Kost, általában mindenki azt gondolja, hogy szabálykövető és szigorú. Kifelé valóban ezt mutatja, mert ez a szerepkör tetszik neki a legjobban. Ám ha egyedül marad, úgy kezeli magát, mint egy kényes kisbárányt, akinek néha jól esik a lazulás akár egy kis vodka mellett, és hangosan nevet a többieken, akik az unalmas megbeszélésen ülnek.

Bika

IV. 21.–V. 20.

Saját magával is folyamatosan küzd a Bika, ugyanis gyanítja, hogy valahogy unalmasan él, ezért mindig viszketnek a hátsó patái, mert indulna valami újat felfedezni, de aztán nem meri megtenni, másokat viszont bíztat erre. Maximum költekezni mer néha, még akkor is, ha tudja, nem kellene, de a Bika valójában túlságosan szereti magát ahhoz, hogy elveszítse a fejét.

Ikrek

V. 21.–VI. 21.

Nála komolytalanabb jegyet aligha taláni. És nem, nem lehet azt mondani, hogy az Ikrek szellemi képességei alacsonyan szállnak, hiszen ez egyik legintellektuálisabb jegy, de aki megismeri, az hamar találkozik a lazaságával, szószátyárságával és a megfoghatatlan személyiségével. Van vagy száz neki. A komoly külső mögött egy lázadó lesi az alkalmat egy kis újdonságra.

Rák

VI. 22.–VII. 22.

A Rák belső világa olyan, mint az éjszaka, amely sötét és tele van rettegéssel, borzalmakkal. Mindig aggódik a szeretteiért és a barátaiért, ám ezt a terhet önszántából cipeli, sőt, nem is szívesen adná át másnak. Persze néha ő is megenged magának egy kis komolytalanságot, de a szorongás és a kötelességtudat kiszorít minden felelőtlenséget az életéből.

Oroszlán

VII. 23.–VIII. 23.

Az Oroszlán gondosan titkolja a komolytalanságát, mert nem túl királyi dolog bolondot csinálni magából. A komolytalan cselekedetek nem idegenek tőle, csak más jegyek azt hiszik, hogy kockáztatott egy nemes ügy érdekében vagy a szerelem miatt. Hibázni pedig ér. Az Oroszlán azért tudja, hogy a letérés a tiltott útról valójában sikerhez és gazdagsághoz vezet.

Szűz

VIII. 24.–IX. 23.

A józan ész mércéje, a stabilitás utolsó bástyája, az igazi szamurájbecsület- és magatartási kódex szimbóluma bizony lehet néha komolytalan. Igaz, ezt nagyjából tízévente meri magának megengedni, na de akkor nagyon! És ha elveszti a fejét, akkor bizony már azért teszi, mert elege van mindenből és teljesen új életet akar kezdeni. Ezt pedig szerinte így kell.

Mérleg

IX. 24.–X. 23.

A Mérleg általában gondtalannak érzi magát, még akkor is, amikor erre semmi oka. Ehhez a felfogáshoz még párosul egy szinte ellenállhatatlanul bájos külső is, ezért általában mindig minden kis szemtelen terve sikerül. Megszokta, hogy könnyedén jönnek-mennek az életében az emberek és a különféle helyzetek, és ezért nem fizet nagy árat. Nem is hatja meg szinte semmi.

Skorpió

X. 24.–XI. 22.

Időnként ő is megengedi magának a komolytalanságot, de ebben az állapotban szinte lehetetlen elkapni. Néha megtörténik, akkor megpróbál kalandozni, viccelődni, butaságokat csinálni, de aztán észhez tér, és bosszút áll a szemtanúkon. Mert a komolytalanság nála a gyengeség jele. És a Skorpió nem szereti elviselni maga körül gyengeségének tanúit.

Nyilas

XI. 23.–XII. 21.

Irtó komolytalan csillajegy, szinte a dobogósok között lenne a helye, hiszen imádja a kalandokat, a kockázatot. Ha megteheti, akár három szeretőt is tart egyszerre, imád utazni, bulizni, pénzt költeni, csak legyen belőle elég. Kalandok a kalandok hátán vannak az életében. De aztán nála is eljön néha a pillanat, amikor tudja: meg kell emberelnie magát, mert helyzet van.

Bak

XII. 22.–I. 20.

Kötelesség. Becsület. Lelkiismeret. Felelősség. A Bak – a legtöbb más jegytől eltérően – nemcsak hallotta valahol ezeket a szavakat, de jól tudja, mit jelentenek. Ráadásul azt is tudja, hogyan alkalmazza ezeket a való életben. Ami rossz ebben a történetben, az az, hogy az idegenekkel szemben is ilyen. A lelkiismerete nem engedi, hogy hanyag legyen.

Vízöntő

I. 21.–II. 19.

Számító csillagjegy, amelynek szülötte a világ egyik legrendesebb emberének adja ki magát, és ez sikerül is neki, mert mindenki a megbízhatóság szimbólumának tartja. Éppen ezért bárkit képes megfertőzni a hirtelen fellépő komolytalanságával. Mindenki követi az őrült kalandjaiba és jót szórakoznak vele, aztán megállapítják, hogy veszélyes ember, de valójában mégis megbízható.

Halak

II. 20.–III. 20.

A Halak jegy szülötte halványan sejti, hogy a komolytalanság összességében igen szép és hasznos jellemvonás, de azért inkább kihagyja ezt a lehetőséget és megpróbál a szabályok szerint élni. Ha azonban szünetet tart ebben a nagy szigorúságban, akkor elismeri, hogy bizony szenved ettől az unalmas felnőttkortól. Sokkal jobban szeretne rosszalkodni, de nem mer.