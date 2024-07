Kiderült az igazság: ezért nem szabad a fürdőszobai csapból vizet inni

Amikor az éjszaka közepén a borzasztó szomjúságra ébredsz, akkor egy jó ötletnek tűnhet, hogy a fürdőszobai csapból vegyünk magunkhoz vizet.

Több oka is van annak, miért nem szabad innen vizet venni Fotó: Pexels

Így nem kell elmenned a konyháig, sőt adott esetben még gyorsabban vissza is tudsz aludni. Szóval, akkor mi is a probléma azzal, ha a fürdőszobából veszek magamnak vizet? A Scottish Water kutatásából most kiderült, hogy mi is a gond ezzel.

A cég a WaterSafe-vel együttműködve végzett néhány tanulmányt az otthonunk különböző vízforrásaiból származó víz biztonságosságáról, amelyekből kiderült, hogy kockázatot jelenthet, hogy milyen helyiségben isszuk, sőt még az is, hogy milyen régi a házunk.

Az egyik fő probléma az, hogy a régebbi házakban a két vízvezetékrendszer közötti különbség miatt a WC csapjából érkező víz kétségtelenül kevésbé friss, mint a konyhaiban lévő. A fürdőszobai vizet gyakran a ház tetején lévő tartályban tárolják, ami azt jelenti, hogy jelentős a veszélye annak, hogy külső forrásokkal, például madarakkal és más gyakori háztartási kártevőkkel szennyeződik.

A gyomorpanaszok és egyéb egészségügyi problémák elkerülésének érdekében érdemes, ha a poharadat a friss hálózati vízből töltöd fel, amely egyenesen a konyhai csapból érkezik. De nem ez az egyetlen probléma, amivel a fogyasztóknak szembe kell nézniük.

Ugyanis az 1970 előtti brit ingatlanokban általában ólmot használtak a fürdőszobai csapokhoz csatlakozó csöveknél. Idővel ez a mérgező fém a vízbe kerül, és számos betegséget okozhat. Az NHS szerint felnőtteknél az ólommérgezés fáradtságérzetet, fejfájást és memóriavesztést idézhet elő - írja a Ladbible.