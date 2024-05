Már az indiánok is ismerték a bodzavirág gyógyító erejét. Itt a titok!

A tavasz egyik legértékesebb ajándékai ezek az apró fehér virágok. A bodza nemcsak a náthás időszakban lehet hasznunkra, hiszen az egész szervezetünkre jó hatással van - írja a Fanny magazin.

Megfázás esetére

A növény gazdag A-, B- és C-vitaminban, utóbbiból kétszer annyi van benne, mint bármely citrusfélében. Ezen kívül tartalmaz még folsavat, pantoténsavat, ásványi anyagokat, valamint makro- és mikroelemeket, például vasat, káliumot, kalciumot, magnéziumot és foszfort. A szárított virágokból készült tea glikozid tartalmánál fogva izzasztó, vizelethajtó, lázcsillapító, immunerősítő hatású, ezért megfázás, influenza esetén nélkülözhetetlen a házipatikánkból. Tisztítja a tüdőt és a légutakat, így még a köhögés ellen is bevethetjük, emellett a gyulladt torkot is gyógyítja. Izzasztó hatását fokozza, ha hársfavirággal vagy kamillavirággal keverjük, majd a tea elfogyasztása után azonnal ágyba bújunk és jól betakarózunk.

Méregtelenítésre

Jó vesetisztító és vértisztító, így méregtelenítő kúrák fontos alapanyaga, emellett akkor is bevethetjük, ha hólyaghuruttal küzdünk.

Vízhajtásra

Vízhajtó hatását nemcsak az ödémák megszüntetésére használhatjuk, hanem a vérnyomás csökkentésére és a köszvény gyógyítására is, emellett reumás panaszok kezelésére is kiválóan alkalmas, nem csak teaként, hanem borogatásként is. Hatását nyírfalevéllel, zsurlófűvel, csalánlevéllel kombinálva tovább fokozhatjuk.

Érfalak erősítésére

Rutintartalmának köszönhetően érfal-erősítő, de érelmeszesedés ellen is gyógyír lehet számunkra.

Emésztés javítására

A virág enyhe hashajtó hatása is van, így gyerekek és várandós nők számára is biztonságos megoldást nyújthat szorulás esetén, friss hajtása viszont jóval erősebb hashajtó hatással bír. Emellett a növény egésze elősegíti az emésztőrendszer munkáját. Fogyókúra esetén érdemes napi egy csésze teát meginnunk reggel, éhgyomorra.

Szemproblémákra

Külsőleg borogatóként is használhatjuk szembetegségeknél, például árpa vagy kötőhártya-gyulladás esetén, akár körömvirággal, búzavirággal és kamillával együtt.

Bőrszépítésre

A sápadt, petyhüdt bőrt és a szemkörnyék finom ráncait is képes kisimítani, ha lemosóként, borogatásként vagy pakolásként használjuk. Kezelhetjük vele a pattanásos bőrt, vagy akár pikkelysömör, ekcéma és kiütések esetén is bevethetjük. Vérzéscsillapító, fertőtlenítő és gyulladáscsökkentő hatását már az indiánok is alkalmazták.

Így készítsük!

Tea: Egy csapott evőkanál szárított virágot tegyünk 2,5 dl forró vízbe, hagyjuk állni, majd 15 perc után szűrje le.

Borogatás és arclemosó: Két evőkanál szárított virágot főzzünk pár percig 2 dl vízben, hagyjuk langyosra hűlni, szűrjük le, és már használhatjuk is.

Hogyan ismerjük fel?

A fekete bodza cserje akár 2-3 méteres fává is fejlődhet. A növény fiatal, egyéves ágai még zöldek, míg a többévesek már szürke kérgűek. Levelei sötétzöldek és szélük fogazott. A bodza virágai aprók, fehérek-sárgásfehérek és jellegzetes illatúak. A növény május-június környékén virágzik, termése fekete bogyó. A nyers bodzabogyó kis mennyiségben mérgező anyagokat is tartalmaz, amelyek csak hő hatására távoznak a növényből. A virág felhasználásánál a kocsányát el kell távolítani, ugyanis az is enyhén mérgező.