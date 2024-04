Arcápolás otthon, fillérekből

Nem kell drága kozmetikai krémekre költenünk, hiszen a konyhában is megtalálhatjuk azokat a hozzávalókat, amelyekkel a bőrünk megújulhat. Próbáljuk ki Munkácsi Brigitta zero waste szakértő néhány filléres és hatásos, házilag is könnyen elkészíthető receptjét.