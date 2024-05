Egy felsővezető elárulta: Ezt sose csináld egy állásinterjún, ha meg akarod kapni a munkát

Egy állásinterjúra a legtöbben félve mennek, nem tudván, hogy a felvételiztetőknek mi nem tetszik majd rajtuk. Bár a legtöbben a másik oldalon sem harapnak, azért van, amire tényleg kényesek ilyenkor.

Fotó: Pexels – Képünk illusztráció

A Vanderbloemen Search Group vezérigazgatója pályafutása során több mint 30 ezer jelölttel készített állásinterjút, és most elárulta, mi az, ami egyértelműen felvillantja a piros lámpát: a pontatlanság. Ha valaki késve érkezik már egy ilyen beszélgetésre, attól nyilván a hétköznapi munkában sem várhatnak mást, ám ha valaki túl korán jelenik meg a megadott időponthoz képest, az is bosszúságot okozhat, hiszen nem őrá várnak egész nap, akad más dolga is a leendő főnökeinek.

Amikor megbeszélsz valakivel egy találkozót, az olyan, minta megállapodást kötnél, és ha megszeged ezt a megállapodást, akkor megkérdőjeleződik a megbízhatóságod

– fogalmazott a CNBC-nek William Vanderbloemen, aki szerint a pontosság az első próbája annak, hogy komolyan veszi-e a jelentkező a munkát, és rá lehet-e bízni a szerepkörrel járó felelősséget.

Vagyis bármilyen stresszes lehet egy állásinterjú, érdemes legalább pontosan érkezni, mert ez az első lépés a felkészültség bizonyításához. Ha már itt elrontod, akkor alighanem hiába erőlködsz a beszélgetés többi részében, a partnereidben már ott lesz a tüske, és nem valószínű, hogy meg fogod tudni győzni őket az egyéb kvalitásaidról.