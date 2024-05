Lesd el a Disney-hercegnők szépségtitkait! – Termékekkel, árakkal

Olyan hajzuhatagra vágyunk, mint Elzáé vagy olyan csodás tekintetre, mint Jázminé? Ideje ellesni a kedvenc meséink hercegnőinek legféltettebb beauty praktikáit! A Fanny magazin összeállítása.

Fiona – Rendhagyó összetevők

Fiona hercegnő mindig ügyel a külsejére, és még akkor is feltalálja magát, amikor éppen Shrek mocsarában tartózkodik, és az a jelszava, hogy ne ítéljünk elsőre! Hiszen lehet, hogy elsőre nem túl bizalomgerjesztő egy zöldes-barnás kence vagy éppen nyálkás összetevő, de annál hatásosabb! Például az iszap tele van értékes ásványi anyagokkal és nyomelemekkel, többek között kaolinnal és timfölddel, amelyeknek tisztító hatásuk van. Ugyanúgy, ahogy az agyag és a kén is, amelyek felszívják a méreganyagokat és a zsírokat, emellett erősítik a sejtszöveteket. Ahogy csiganyálas krémeket is érdemes bevetni, mivel a csigamucin nagyon gazdag hialuronsavban és glikoprotein enzimekben, emiatt feltölti a bőrt nedvességgel, stimulálja a kollagéntermelést, így kisimítja a finom ráncokat. Amellett, hogy lassítja az öregedési folyamatokat, kiváló sebgyógyító és gyulladásgátló hatása is van a benne található cinknek, réznek és vasnak köszönhetően.

Tipp: Ne maradjon ki egy illatos tusfürdő sem, aminek csak a színe idézi a mocsarat.

Termékek:

Fiona tusfürdő Lush X Shrek (kizárólag online), 4490 Ft

Iszappakolás erőteljes tisztító hatással Mádara, 9990 Ft

Kozmetikai fejpánt I Heart Revolution/notino.hu, 3410 Ft

Sampon agyaggal és kénnel Armonía, 3599 Ft

Öko csiga arckrém Armonía, 10 399 Ft

Ariel – Éltető tenger

A kis hableány igazán szerencsés, hiszen a víz alatt számos szépítő kincs rejtőzik. Például maga a tengeri só rengeteg iont tartalmaz, ami segíti a sejtek anyagcseréjét és javítja az oxigénáramlást. Így hozzájárul ahhoz, hogy megszabaduljunk az elhalt hámsejtektől és teljesen megújuljunk, emellett a faggyúképződést is szabályozza, ezért zsíros bőrre is ideális. Az alga pedig több szempontból is jó hatással van a külsőre. A spirulina algának kiemelkedő a fehérje- és ásványianyag tartalma, emellett A-, C-, és E-vitamin is nagy mennyiségben található benne. Így tökéletesen regenerálja, kisimítja és hidratálja a bőrt. A kékalga pedig az aminosavak és vitaminok mellett retinolban gazdag, vagyis szuper ránctalanító hatású anyag, csökkenti a ráncok mélységét és kisimítja azokat.

Tipp: Egy hidratáló maszk segít abban, hogy helyreállítsa a bőr nedvességtartalmát.

Termékek:

Hidratáló maszk uborka kivonattal Mad Beauty/notino.hu, 1390 Ft

Szemtapasz tengervízzel, alga kivonattal és hialuronnal Isana, 699 Ft

Fürdősó tengeri sóval és algakivonattal Beauty Jar, 1680 Ft

Tengeri alga hidratáló krém Ziaja, 2140 Ft

Testradír vad algával és tengeri édesköménnyel Yves Rocher, 4590 Ft

Elza – Tündöklő hajkorona

Ki ne vágyna olyan dús és csillogó frizurára, mint amilyen a Jégvarázs hercegnőjének van? Ez nemcsak álom! A kulcs a megfelelő ápolásban rejlik, így vessünk be olyan készítményeket, amelyek fehérjében, aminosavakban és B-vitaminokban gazdagok. Hiszen ezek az összetevők segítenek abban, hogy a haj egészséges legyen, és gyorsabban tudjon nőni. Emellett a tincseket nemcsak a jeges időjárásban kell óvni, hanem a melegben is, így egy hővédő elengedhetetlen, ahogy egy megfelelő hajkefe is.

Tipp: Akinek olyan platinaszőke a haja, mint Elzának érdemes kék pigmenteket tartalmazó termékeket választania, amik megakadályozzák, hogy sárgássá váljanak a tincsek.

Termékek:

Hajkefe Wet brush/douglas.hu, 4790 Ft

Sampon a hosszabb és egészségesebb hajért Hairburst, 6750 Ft

Simító hajpakolás Alfaparf Milano, 6899 Ft

Hővédő spray TRESemmé, 2299 Ft

Balzsam platina szőke hajra Lee Stafford/profimed.hu, 4290 Ft

Hófehérke – Üde megjelenés

„A bőre fehér, mint a hó, az ajka piros, mint a rózsa” – szól a mesében, és ennek köszönhető Hófehérke megkapó és üde szépsége. Ezt mi is könnyedén elérhetjük, méghozzá néhány egyszerű lépésben. A megfelelő hidratálás után mindenképp vessünk be egy primert, ami egységessé teszi a bőrfelszínt és tökéletes alapot ad a sminknek. Ezután jöhet az alapozó, amiből a legjobb egy olyan változat, ami egész nap a helyén marad, és nem hagyja kifényesedni a bőrt. Használjunk egy erőteljesebb tónusú pirosítót, amit az arc almácskáira vigyünk fel, így valóban friss lesz a megjelenésünk.

Tipp: Koronázzuk meg az egész sminket egy piros ajakbalzsammal vagy rúzzsal.

Termékek:

Hófehérke sminkpaletta I Heart Revolution X Disney Fairytale/lovebrands.hu, 5242 Ft

Hidratáló szérum primer Catrice, 1949 Ft

Studio Fix Fluid SPF15 24HR matt alapozó zsírosodásgátló formulával M.A.C, 17 000 Ft

Fotó: magnuscramer

Folyékony ajakrúzs Avon, 2499 Ft

Kézitükör H&M, 1995 Ft

Jázmin – Megkapó tekintet

Nem csoda, hogy Jázmin már akkor elrabolta Aladdin szívét, amikor a piaci forgatagban, álruhába bújva rápillantott, hiszen ennek a megkapó tekintetnek nehéz ellenállni. Használjunk dúsító és hosszabbító hatású spirált, de akár műszempillát is bátran bevethetünk az igazán drámai hatás kedvéért. A szemhéjat árnyaljuk bronzos vagy aranyló árnyalatokkal, és a belső szemzugba tehetünk egy könnyedebb világos tónust, ami nagyobbnak mutatja a szemet.

Tipp: Az asló vízvonalat húzzuk ki fehér vagy bézs ceruzával, mert optikailag szintén nagyít.

Termékek:

Műszempilla essence/lovebrands.hu, 1099 Ft

Drámai dúsító és hosszabbító hatású spirál essence 1699 Ft

Zselés szemceruza Avon, 1799 Ft

Szemfestékpaletta Morphe/douglas.hu, 6990 Ft