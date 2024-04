70 kecskével szeli át az országot a magyar pár – Ők a XXI. század magyar vándorai

Alma gyerekkori pajtása ültette a bogarat a lány fülébe, amikor egy zalai faluba költözött és két hétre vendégül látta a fiatal párt, akik első látásra beleszerettek a környékbe. Így aztán nem is csoda, hogy mikor rábukkantak egy tündéri szőlőbirtokra egy kicsiny településen, Tilajon, ráadásul Alma még egy kihagyhatatlan állásajánlatot is kapott a térségből, a költözésre voksoltak. Történetüket a Bors cikke nyomán a Fanny magazin írta meg.

Alma és Zoli még nem tudja, hogy mibe vágott bele, hiszen ez lesz az első alkalom, hogy ennyi állattal ilyen hosszú útnak indulnak

A vidék szerelmesei

A döntés persze nem volt egyszerű annak ellenére sem, hogy a szerelmes pár egy percig sem habozott belevágni életük újabb kalandjába: a páros ugyanis már csodálatos kis birodalmat alakított ki korábban Egyeken.

„Borzasztó nehéz mindent itt hagyni, amit eddig felépítettünk, de érezzük, hogy ez egy jó döntés” – lelkendezik Alma, akit nyugtat a tudat, hogy az évek során megszerzett tapasztalataikat mind kamatoztatni tudják majd új környezetükben is. Alma és Zoli ugyanis már eddigi lakhelyén is öngazdálkodásra rendezkedett be: kecskéik, mangalicáik, lovaik és baromfijaik voltak, melyek mindegyikéből saját termékeket állítottak elő. Mivel azonban az összes állattal nem utaztathatják át a fél világot, így arról is dönteniük kellett, kit visznek, és kit nem.

A hagyománytisztelő pár számára nem kérdés, hogy magukkal viszik-e az állataikat

Még gyarapodhatnak is útközben

Mivel hatalmas munkájuk van már eddig is a kecsketartásban, hisz nap mint nap akár 30 kilométert is megtesznek velük a legeltetéskor, és még ott van az etetés, itatás, fejés, valamint a tej feldolgozása is, így nem volt kérdés, hogy magukkal viszik-e őket.

„A kecskék nagyon hozzánk nőttek” – magyarázza Alma, akit nem tart vissza az sem az elhatározástól, hogy a kecskék elég stresszes állatok, ráadásul – mint mondja –, több nőstény vemhes is, így még az sem kizárt, hogy többen érkeznek meg Zalába, mint ahányan elindulnak.

Sokszor feladják a kecskék a leckét a fiataloknak, így unatkozni sosincs idejük

A puding próbája az evés

A fiatal pár bár már nagyon várja, igazából még nem tudja, hogy mibe vágott bele. Ez lesz ugyanis az első alkalom, hogy ennyi állattal ilyen hosszú útra indulnak, ráadásul pont kecskékkel, akik bizony nemegyszer okoztak már meglepetést nekik eddig is. Egy költözés egyébként is igazi próbatétel, ez a nehezített pálya pedig valódi kihívás a szerelmesek számára.