Heti szerelmi horoszkóp: Érdemes óvatosnak lenni, ennek a csillagjegynek még szakítást is hozhat a húsvéti nyuszi

KOS heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő Kos

A hétfői félárnyékos telihold feszítő erejét már a hétvégén érzékeled, amitől kissé paranoiássá válhatsz. A párodnak a szokottnál is nagyobb fejtörést okozol, mert nem tudja, hogy maradjon csendben vagy csitítgasson. A húsvét előtti héten mindkettőtökre jó hatással lehet, ha közösen megtervezitek az ünnepi menüt, és együtt indultok beszerző körútra.

Szingli Kos

Már hétvégén érzékenyen érint mindenféle megjegyzés a hétfői félárnyékos telihold miatt. Ilyen hangulatban nem érdemes ismerkedned, mert bármin hamar felkapod a vizet. Inkább a húsvét készülődésre fókuszálj! Keress olyan családtagot, barátot, aki képes lelkesedni a húsvétért! Menjetek együtt beszerző körútra! Plázák helyett kimehetnétek piacra…

BIKA heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő Bika

Meglehetősen hullámzó napok elé nézel. Hétvégén békés, hétfőn lehangolt, szerdán, csütörtökön és pénteken ingerült hangulatban leszel. Utóbbi három nap szakítás veszélyt szimbolizál. Ne feledd, az asztrológiai előrejelzés éppen arra való, hogy felkészülj és megelőzd a legrosszabbat! Húsvét előtt a közös ünneplésre készüljetek!

Szingli Bika

Nem fogsz unatkozni a húsvét előtti napokban. Amíg a hétvégéd békésnek ígérkezik, addig a hétfői félárnyékos telihold fáradékonyságot szimbolizál. Szerdán, csütörtökön és pénteken az ingerültséged mindenkit elriaszthat, épp ezért jobb lenne, ha nem ezeken a napokon ismerkednél. Inkább kreatívan készülj a húsvétra! Vegyél virágokat, díszítsd fel a lakásodat.

IKREK heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő Ikrek

Hétvégén tegyél félre minden munkát, és fókuszálj a szerelmedre! Ha nem vele foglalkozol, jogosan bántódik meg, és most nem lesz könnyű kiengesztelni. A húsvét előtti héten kétségbeejtő lehet, hogy valaki folyton jön és feltart. Csak te tehetsz ez ellen. Esténként elpanaszolhatod a szerelmednek, hátha ő lát valami egyszerű megoldást.

Szingli Ikrek

Hétvégén élj magánéletet, máskülönben kiégsz és/vagy lerobbansz. Érdekes emberekkel kommunikálhatsz és találkozhatsz is. De persze semmi sem kötelező. A húsvét előtti héten felpaprikáz, hogy valaki folyton jön és feltart. Csak te tehetsz ez ellen. A népszerűség olykor megterhelő. A munkahelyeden és a magánéletben is sokan akarnak téged…

RÁK heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő Rák

Szombaton hajnalban a Mars a Halakba lép, ami inspirálóan hat rád. Ne nyaggasd a párodat, de hozd szóba a külföldi utazás ötletét! Adj neki időt, mert a hétfői félárnyékos telihold nincs jó hatással erre az ügyre. A húsvét előtti napok kedves, szerelmes hangulatban telnek, mindketten örömmel készülődtök. Ez közelebb hozhat titeket egymáshoz…

Szingli Rák

Hosszú időre meghatározza a hangulatodat, hogy a Mars a Halakba lép szombaton hajnalban. Külfölddel kapcsolatos terveid egyre időszerűbbek, ugyanakkor a hétfői félárnyékos telihold nincs jó hatással erre az ügyre. Szóval nem kell sietned. Emiatt ne állítsd le a párkeresést, hiszen még nem tudhatod, mikor és mennyi időre mész külföldre…

OROSZLÁN heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő Oroszlán

A szerelmednek most sokkal nagyobb szüksége van rád, mint korábban. Az égi folyamatok szerint hallgat, mert nem akar téged terhelni. Azt is mutatják a bolygók, hogy tilos faggatnod őt. Trükkösen és vidáman tereld el a figyelmét, például a közelgő húsvét ürügyén. Kérdezgetheted, hogy idén milyen finomsággal kísérletezzetek?

Szingli Oroszlán

Szombaton fellélegezhetsz a Mars jegyváltásának köszönhetően, mert valaki, aki eddig irritált, kikerül a képből. Majd a hétfői félárnyékos telihold a közlekedésben int fokozott óvatosságra. A párkeresés helyett a családoddal közös húsvét, a készülődés elsőbbséget élvez nálad. Ne bánd! Pontosan tudod, semmiről és senkiről nem maradsz le.

SZŰZ heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő Szűz

Szombaton a Halakba lépő Mars felpaprikázza a hangulatot köztetek. Több vitátok lehet innentől, ami előjátéknak ugyan jó, de veszélyes is. Beszéljetek erről, aztán arról is, hogy ki hogyan képzeli a húsvéti hosszú hétvégi programot! Ha előre egyeztettek, kisebb az esély a sértődésre. Köztetek és családon belül is. A kommunikáció megint a kulcs…

Szingli Szűz

Szombaton a Halakba lépő Mars ellentmondásos hatással lesz a párkeresésedre. Egyrészről idegesítő, provokáló, erőszakos emberekkel hoz össze a sors, másrészt olyan emberek is bejöhetnek a képbe, akik izgatják a fantáziádat. Készülj úgy, hogy több jelentkező lesz, és neked kell válogatnod. Erre muszáj kellő időt szánnod…

MÉRLEG heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő Mérleg

Egészen biztos, hogy már hétvégén fészkelődsz, de nem tudod, mi a bajod. Ráfoghatod a frontokra, a tavaszi fáradtságra, de valójában a hétfői félárnyékos teliholdat érzed. Most a Hold a Mérlegben „szenved”, sőt „vergődik”. A szerelmednek hétvégén és egész héten toleránsnak és elnézőnek kell lennie veled, máskülönben megsértődsz…

Szingli Mérleg

Minden évben van egy olyan telihold, ami téged a legérzékenyebben érint. Idén ez most a húsvét előtti hétfőre esik. Ráadásul ez egy félárnyékos telihold, ami hiper érzékennyé tesz. Úgy érzed, téged senki sem ért meg. Ilyen lelki állapotban nem szabadna ismerkedned, mert aki nem ismer téged, azt a következtetést vonhatja le, hogy hisztis, kibírhatatlan ember vagy.

SKORPIÓ heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő Skorpió

Számodra jó hír, hogy szombaton a Mars a Halakba lép, mert innentől szárnyalsz, felpörögsz. Kérdés, a kedvesed tudja-e tartani a tempót veled? Ne engedd, hogy ilyesmi miatt rosszul érezze magát! Szerencsére szerdán, csütörtökön és pénteken nagyszerű fényszögek segítenek, hogy megtaláld azt, amivel megnyugtathatod őt…

Szingli Skorpió

Tagadhatatlanul jó hatással lesz rád, hogy szombaton a Mars belép a Halakba. Innentől kezdve lemaradnak mellőled azok, akik nem tudják tartani veled a lépést. Ne sajnáld! Jobb, ha minél előbb kiderül. További jó hír, hogy szerdán, csütörtökön és pénteken nagyszerű fényszögek lesznek az égen, amelyek segítenek az apróságokon felülemelkedni.

NYILAS heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő Nyilas

Ne vesszetek össze, ha hétvégén valami elromlik. A Mars jegyváltása szerint a vizes blokkban nagy eséllyel valamit javítani, cserélni kell. És semmiképp se okoljátok egymást! A húsvét előtti héten sokan kapkodni fognak. Ne utánozzátok őket, inkább csináljatok terveket, és ennek megfelelően induljatok beszerző körútra!

Szingli Nyilas

A Mars szombaton hajnalban jegyet vált, és valószínűsíti, hogy valami elromlik az otthonodban. Ne bosszankodj miatta, mert korábban már biztosan ki akartad cserélni vagy meg akartad javíttatni azt a valamit. Itt az ideje, ne halogasd tovább! A húsvét előtti héten hétfőn Nap-Hold szembenállás, azaz telihold lesz, majd szerdára, csütörtökre és péntekre is jut bolygószembenállás. Lesz, aki hozzád hasonlóan nyugodt marad. Vele van dolgod…

BAK heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő Bak

A hétvégétek és az egész hetetek hangulatát az határozza meg, hogy a hétfői félárnyékos telihold feszültségét hogyan kezelitek. Te hajlamos leszel kardinális kérdést csinálni valamiből. Biztosan igazad van, ám nem biztos, hogy ennek most kell érvényt szerezned. A közelgő húsvét remek ürügy, hogy őrizd a törékeny békét.

Szingli Bak

A hétvégéd és az egész heted hangulatát az határozza meg, hogy a hétfői félárnyékos telihold feszültségét hogyan kezeled. A telihold most kardinális jegyekben járó Nap és Hold között lesz. Nem meglepő, hogy hajlamos leszel kardinális kérdést csinálni valamiből. Biztosan igazad van, ám nem biztos, hogy ennek most kell érvényt szerezned. Főleg az ismerkedés kezdeti szakaszában.

VÍZÖNTŐ heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő Vízöntő

Szombaton a Mars kilép a Vízöntőből, amellyel enyhül a nyomás rajtad, és az ellentét közöttetek. Épp a legjobbkor, hiszen közeleg a húsvét, ami jó esély, hogy összehangoljátok az elképzeléseiteket. Sem a hétfői teliholddal, sem a többiek idegeskedésével ne törődjetek! A kapcsolatotok értékesebb és fontosabb annál, hogy külső tényezők miatt vitázzatok…

Szingli Vízöntő

Enyhül a nyomás rajtad, köszönhetően, hogy szombaton a Mars kilép a Vízöntőből. A hétvégi két nap alatt három bolygószembenállás lesz, amelyek léket üthetnek a pénztárcádon. A közelgő húsvét okot adna a költekezésre, de ne tedd! Saját érdekedben se a hétfői teliholddal, se a többiek idegeskedésével ne törődj! Inkább keresd azoknak a társaságát, akiknek hozzád hasonlóan jó a humora!

HALAK heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő Halak

Könnyebb harcolni, mint a békét megtartani. Mars a római hadistenről kapta a nevét. A bolygó szombaton a belép a Halakba, s éppen ezt a harciasságot fokozza fel benned. Közben három bolygószembenállás konfliktus veszélyt szimbolizál. Szerencsére szerdán, csütörtökön és pénteken a ragyogó fényszögeknek köszönhetően helyre áll a harmónia.

Szingli Halak

Mars a római hadistenről kapta a nevét. Szombaton ez a Mars belép a Halakba, ami harciassá tehet téged. Kérdés, valaki ellen vagy valamiért harcolsz? Közben három bolygószembenállás is lesz az égen, amelyek konfliktus veszélyt szimbolizálnak. Még jó, hogy szerdán, csütörtökön és pénteken a ragyogó fényszögek ragyogó emberekkel hoznak össze… - írja az Astronet.