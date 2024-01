Ez a 4 csillagjegy a legjobb barát

Sok összetevője van annak, hogy kiből válik a legjobb barát, ebben a horoszkópok is meghatározóak lehetnek. A Bors most felfedte, mely csillagjegyekkel a legérdemesebb barátkozni.

Kiderült, mely csilagjegyekkel érdemes a leginkább barátkozni Fotó: Pexels

Vízöntő

Olyan mélységekkel rendelkeznek, amiről kevesen tudnak. Akik igazán közel kerülnek a hozzá, megismerhetik empátiájukat, együttérzésüket. Barátaik nehézségeit, problémáit, kihívásait a sajátjuknak is tekintik. Éppen ezért mindent megtesznek, hogy segítsenek. A legjobb tulajdonságuk pedig az, hogy tudják, mikor vágysz jobban egy baráti ölelésre, mint egy segítő tanácsra.

Rák

A benne rejlő empátiának is köszönhetően mélyen tud kapcsolódni másokhoz. Mindig megértő, feltétel nélkül támogat, mellette mindenki biztonságban érzi magát. Még azt is hajlamos elfelejteni, hogy néha magával is törődnie kell.

Szűz

Ha azt szeretnéd, hogy valaki meghallgasson, rá számíthatsz. A logikus gondolkodása a legnagyobb segítőtárs, ha az érzelmeid megnehezítik, hogy döntést hozz. Racionálisan körbejárja a problémát, és igyekszik a megfelelő irányba állítani.

Mérleg

Garantáltan feldobja a hangulatodat, amikor lehangolt vagy. Mindig tudja, mikor mire van szükséged, mikor kell melletted lennie, és mikor vágysz magányra.