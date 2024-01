Hirtelen viták várnak erre a csillagjegyre a mai napon, érdemes felkészülni

2024. január 20.

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Ma van a Nap jegyváltása, belép a Vízöntőbe, holnap pedig már a Plútó is ide lép be. Ez gyökeres változásokat hozhat, elsősorban önben, majd pedig ön körül vesznek új irányt a dolgok. Egy a fontos, hogy nyitottan, rugalmasan viszonyuljon ezekhez a folyamatokhoz.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Sokat morfondírozik azon, hogy merre tovább. Legyen tisztában vele, hogy most ez teljesen normális, mindenkit felzaklat a Plútó vasárnapi jegyváltása. Ma ráadásul a Nap vált jegyet. Próbáljon meg minél többet pihenni. A legjobb ötletek édes semmittevés közben jönnek.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Jöhetnek hirtelen viták, de most bármilyen konfliktus végződhet váratlan béküléssel is. Önt ez a hír megnyugtatja, mert nem bírja a feszültséget. De nem csak a környezetével kerülhet konfliktusba, hanem önmagával is. Lelki érést hoz a holnapi Plútó jegyváltás.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Mostanában több kihívás elé állította az élet: többet között el kellett viselnie a kritikákat, meg kellett bocsájtani a faragatlanságot. Szombaton pedig arra késztetik a bolygók, hogy picit mérlegeljen, vessen számot az elmúlt időszakkal. Ugye tudja, hogy minden lezárás egyben egy új kezdet is?

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Nem újdonság, csak most vette észre, hogy a kollégái mennyire egyedül hagyták. Ezt cserben hagyásnak éli meg, és elkezd másik munkahelyet keresni. Mielőtt elhamarkodott döntést hozna, adjon magának időt! Most úgyis hétvége van. Kösse le a figyelmét olyasmivel, ami örömet okoz!

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

A párkapcsolatában vannak békésebb napok, és vannak zűrösebbek. Ezt tudomásul kell venniük. De egy dolgot nem szabad elfelejteni: a sors nem véletlenül sodorta egymás mellé önöket. Ma tanulhat valami nagyon fontosat a párjától.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Önnek nincs baja azzal, ha a párjával nem mindent csinálnak együtt. De neki lehet, hogy nagyobb igénye lenne a közös programokra. Ebből adódhatnak viták szombaton. Persze, lehetséges, hogy először nem jön rá, miért veszekszik önnel.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Minden esélye megvan rá, hogy ön irányítsa az eseményeket. De a párját nem kell irányítania. Az égi folyamatok szerint szeretné, ha több bizalmat szavazna neki, és átengedne néhány döntést, és/vagy kikérné a véleményét. Nem szabad, nem szabadna kevesebbet feltételeznie róla.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Önnek fontos, hogy lássa a következő lépést, értse a tendenciát. Lassan belátja, hogy az élet nem mindig érthető, kiszámítható. Többször éri meglepetés, és többször vesznek az események olyan fordulatot, amelyre nem számított. Inkább élvezze, dőljön hátra, és nézze a filmet az élet mozijában!

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Hétvégén az energiák igencsak nagy léptékűek. Szombaton a Nap kilép a Bakból, és ön búcsúzhat a hónapjától. Ettől szürkeség költözhet a szívébe, és várja, hogy a párja megvigasztalja. Passzív várakozás helyett segítsen neki, és mondja ki, minek örülne!

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Boldogan tervezgeti a jövőt. A párja nem ismer önre, de örül a változásnak. Könnyen lehet, megragadja az alkalmat, és előhoz olyan témát, amit nemrég lesöpört az asztalról. Jó eséllyel most nem kosarazza ki, már csak azért sem, mert most minden kedvez az új kezdeteknek. Ma a Nap, holnap a Plútó lép a jegyébe.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Ma pihenjen, kapcsolódjon ki, relaxáljon. Isten ments, hogy valami hasznosat csináljon! Az égi folyamatok szerint most nagy szüksége van a feltöltődésre és a pihenésre. Hosszú távon is ez bizonyul hasznosnak.