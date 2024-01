Ezek a csillagjegyek nem tudják ma elkerülni a drámát

Napi horoszkóp – 2024. január 17.

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Még a Kos jegyében marad a Hold, ami egyértelműen kedvező feltételeket jelez. Bármi, amit most tűz ki maga elé, sikerrel fog járni. Arra viszont vigyázzon, hogyan fogalmaz. Ha túlságosan őszinte, most vérig sérthet valakit.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Szerdán küzdenie kell azért, hogy a jogai, vagy az igaza érvényesüljön. Legyen határozott és ne hagyja magát, bármennyire is igyekszik valaki a háttérbe szorítani. Ha most igazán kiáll magáért, annak a jövőben is komoly hatása lehet az életére.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Szerdán valaki szeretne öntől valamit, talán a figyelmére számít, vagy az is lehet, hogy segítséget, megerősítést kér öntől. Ha ez egy korábbi ígérete következménye, álljon oda, ne szolgáltasson indokot arra, hogy valaki azt mondja, megbízhatatlan.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Szerdán nyugtalanabb lehet az átlagosnál, de talán ön maga sem tudja, hogy miért. Ez az érzés ott szoríthat a gyomrában. Próbáljon meg úrrá lenni a feszültségen! Hamarosan elmúlik ez a nyugtalanító hatás.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Ha igazán nyitottan közeledik a világhoz, amely most körülveszi, a világ is ugyanilyen pozitívan fog reagálni önre. Legyen érdeklődő, amikor ma valaki egy érdekes ajánlattal keresi meg. Lehet, hogy van benne fantázia.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Szerdán a határozott oldalát kell elővennie. Önnek kell meghoznod a végső döntést valamiben, mivel úgy tűnik, a többiek nem tudják letenni a voksukat egy valami mellett. Önre pedig általában mindenki hallgat, de ne feledje, hogy ez némi felelősséggel is jár.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Szerdán kissé felpörögnek ön körül az események és néha azt sem tudja, hol áll a feje. Ha viszont gyorsan kell döntenie valamiről, megnövekszik annak esélye, hogy végül valahol hibázik. Amiben csak lehet, válassza a nyugalmasabb megoldást.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Szerdán előnybe kerülhet a környezetében lévőkkel szemben, ha kihasznál egy lehetőséget, vagy időben lecsaphat egy ajánlatra. Lehet azonban, hogy picit elbizonytalanodik. Felesleges! Mások pont ugyanezt tennék...

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Nem elég vágyakozni valami után, tenni is kell annak érdekében. Ha például el szeretne jutni valahová, akkor előbb tervezzen, nézzen utána a várható költségeknek és kezdjen el alaposan felkészülni rá. Tájékozódjon egy kicsit és legyen nyitott ma egy alternatív megoldásra is!

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Bármennyire is szereti a nyugodt, kiegyensúlyozott lelki állapotot, ma belefuthat egy érzelmi drámába, mely alól nem tudja teljesen kivonni magát. Ne feledje azonban, hogy önnek csakis a saját tetteiért kell felelősséget vállalnia. Ne vonódjon bele ebbe túlságosan!

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Szerdán nagyon talpraesett, és szinte bármilyen helyzetben képes lehet feltalálni magát. Ezt a kollégái, ismerősei is észrevehetik és akár ki is használhatják. De ez nem baj, mert ma annyi ereje van, jut belőle mindenkinek. Ma úgyis feltör önben a segítőkészség. Mindent megold!

Halak (02. 19. – 03. 20.)

A hangulatváltozásai hatással lehetnek a dolgai alakulására. Még a rosszban is képes meglátni a jót, ha épp kellemes, emelkedett hangulatba hozta egy jó baráti beszélgetés, vagy jó zene. Ezekkel vegye körül magát!