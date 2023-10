Zseniális megoldás: ennél gyorsabb és egészségesebb halloweendekoráció nincs

Nyakunkon a halloween, sok kisgyerekes családban pedig általában az utolsó pillanatra, azaz október 31-ére hagyják vagy rosszabb esetben teljesen elfelejtik a készülődést. S bizony szörnyen kellemetlen, ha az ember csak akkor döbben rá, hogy nem készült semmivel, amikor becsönget hozzá egy kisebb csoport környékbeli, rémisztő figurának beöltözött lurkó „Csokit vagy csalunk!” felkiáltással.

Rém kellemetlen lehet, ha nem készülünk a halloweenre és becsengetnek a környékbeli gyerekek...

Fotó: unsplash.com

Az ilyen helyzetek megelőzésére (is) tökéletes Nagy Diána megoldása, aki mandarinokra rajzolt különböző vicces rémpofikat filctollal.

„A Pinterest képeit szoktam nézegetni ötleteléskor, aztán szabadon alakítom otthon a mi ízlésünkre az ötletet. Szóval onnan van, hogy mandarinra rajzolni vicces. A lenti képen látható ábrák felé egyébként saját ötlet”

– nyilatkozta a Metropolnak a kétgyermekes édesanya.

Ennél gyorsabb és egészségesebb halloweendekoráció nincs! Fotó: Nagy Diána

Az ötlet azért is jó, mert könnyen és gyorsan megvalósítható, ráadásul finom és egészséges is, így a minihalloweenfejek akkor is elfogynak, ha esetleg nem jönnek az ünnep kapcsán „kéregetők”.