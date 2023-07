Elképesztő: ilyen pozitív hatással lehet ránk napi 4 perc házimunka

A házimunka talán sokak számára nem a legvonzóbb napi tevékenység, noha meglehet, az egészségünk szempontjából nagyobb erővel és jelentőséggel bír, mint azt valaha gondoltuk volna.

Többet nyerünk belőle, mint pusztán egy tiszta lakást – Fotó: Shutterstock

Egy tanulmány szerint ugyanis az olyan mindennapi feladatokból származó testmozgás, mint a házimunka elvégzése, a bevásárlószatyor cipelése vagy a gyermekekkel való foglalkozás is jótékony hatással bír a szervezetre, emellett pedig még a rák kialakulásának kockázatát is csökkenti – adta hírül a The Sun. A kutatások azt is bebizonyították, hogy ha csak napi pár percet szánunk a testünk erőteljes átmozgatására, már akkor is akár harmadára is csökkenthetjük a betegség kialakulását. Továbbá bizonyított tény, hogy a rák egyes fajtái, mint amilyen a vese, torok vagy gyomorrák kockázatát nagyban megnöveli a mozgásszegény életmód.

Emmanuel Stamatakis, a Sydney-i Egyetem professzora szerint ennek további kutatása egy ígéretes megoldást jelenthet a későbbiekben a rák kialakulásának megelőzésére.

Még mi magunk is csak most kezdünk ráébredni arra, milyen lehetőségek rejlenek a napi aktivitás megfigyelésében, és abban, hogy a leghétköznapibb tevékenységek miképp befolyásolhatják az egészségünket hosszú távon. Ezzel óriásira nőhet a rák, és más egészségügyi kockázat megelőzése

– mondta el a professzor.