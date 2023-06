A vasárnap sok kellemes élményt tartogat a Mérlegnek

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

A Hold még maradt a Szűz jegyében vasárnap. Ne feledkezzen meg a másikról. Jól teszi, ha valamilyen apró figyelmességgel, gesztussal kedveskedik neki. Ha mondjuk megcsinál valamit, amire már régóta kérleli, az is jó ötlet lehet.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Nagyon szeretne úrrá lenni a helyzeten, de ehhez először önnek kell megmutatnia a változásra való hajlandóságát. Különösen a társat, a családot, otthont érintő kérdésekben. A hétvége jó alkalmat szolgáltat arra, hogy így legyen.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Mások elől eltitkolhatja, de önmagának be kellene végre vallania az érzéseit. Önmagával szemben nyugodtan lehet őszinte. Nem kell mások elvárásainak megfelelnie. Ma valahogy nagyon harmonikusan kapcsolódik össze ész és érzelem, ráció és emóció.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Felejtse el mára a gondokat. Vasárnap van, barátai bulizni hívják, miért is ne menne el? Az elengedés, a felhőtlen életélvezet ad igazi örömet, ez viszi vissza önt a lét áramába. És segít önnek, hogy élettel teljen meg újra.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Egy nehéz időszakon lehet most túl az életében. Vagy, ha még vannak is apróbb nehézségei, a helyzete megoldódni látszik. Persze a folyamatos alkalmazkodás továbbra is elengedhetetlen. De most kap egy kis pihenőt.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

A Hold vasárnap még a Szűz jegyében jár. Ma minden a tervei szerint alakul, és ez vidámmá felszabadulttá teszi önt. Ennél boldogabb már csak akkor lehet, ha hagy egy kis teret a tervszerűtlenségnek is. Hagyja, hogy egy váratlan ötlete vezérelje!

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Egy nehéz hét után ez egy szép nap, ami kárpótolja. A vasárnap sok kellemes élményt tartogat önnek. Már a reggelt örömben kezdi, hisz ma lehet pihenni. A szerencsésebbek ráadásul a jól megérdemelt szabadságot is mostanra időzítették. Utazzon el!

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

A Rák jegyében járó Merkúr miatt most jól szót ért mindenkivel. Talán ma lesz is egy családi ebéd, vagy találkozó, amikor lesz alkalma tisztázni egy félreértést, sérelmet, valamit, ami már régóta zavarta a másikban.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Baráti látogatásokkal, vendégeskedéssel telik a mai nap. Nem kell nagy felhajtásra készülnie, inkább a jó hangulat és a közös élmények lesznek soron, mintsem a kulináris élvezetek. Az együtt töltött idő sok örömet tartogat.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Ön folytonosan a kötelezettségek rabja, ám most ideje lenne egy kis szabadságot adnia magának. Nem kell örökké a határidők miatt rettegnie, a házimunka meg pláne ráér. Most nyár van, élvezze a napot és a szabadidőt!

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Egy váratlan vendég érkezése felboríthatja a nyugalmát. Ne idegeskedjen, ha rossz emlékek fűzik is az illetőhöz, ma kellemesen csalódhat benne. Talán épp azért jött, hogy a régi bántásokért bocsánatot kérjen.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

A vasárnap kellemesen indul, de a vége felé megsűrűsödnek a fellegek lelke egén. Lehetőleg ne provokálja a kedvesét! Ha mégis kitör a vihar, még akkor is van mód, hogy jóra fordítsa. Legyen kész a kompromisszumokra!