Mit árul el a szemed a személyiségedről? A lelkedbe látunk!

Lássuk, mit tudunk meg rólad a szemed formája alapján! Még ha szkeptikus is vagy, a themindsjournal.com önismereti tesztje szórakoztató módszert kínál önmaguk és mások mélyebb megértésére.

A szem minden értelemben a lélek tükre! Fotó: Pixabay

Amennyiben felfelé ívelő szemed van, tehát a szemed külső sarka felfelé tart, akkor azt biztosan tudjuk rólad, hogy optimista vagy. Vidámságod még a legkomorabb napokat is képes legyőzni. Az embereket vonzza a barátságos és nyitott természeted. A szemed állandó kíváncsiságot sugároz.

Ha lefelé ívelő szemed van, azaz a szemed külső sarka lejjebb helyezkedik el, mint a belső sarka, akkor titokzatos személyiség vagy. A megjelenésed komoly és visszafogott, de távolról sem barátságtalan. Jó megfigyelő és elemző vagy, nyugodt, átgondolt döntéseket hozol az életben.

Kerek szemed van? Eszerint nagyon barátságos, igazi társasági személy vagy. Az embereket természetesen vonzza kedves és empatikus természeted, úgy érzik, hogy valóban megérted őket. Szemed a belső jóságod fényét tükrözi, amely ragyogásban öröm sütkérezni.

Monolid szem esetén a szemhéjránc alig, vagy egyáltalán nem látható. Szemformád hajthatatlan elszántságról és rugalmasságról árulkodik. Olyan mélység és intenzitás sugárzik belőled, amely áthatol a zajon, és magával ragadja a közeledben lévőket. Tekinteted koncentrált, figyelmet és tiszteletet követel.

Ha rejtett szemhéjad van, akkor misztikus vagy, egyben lebilincselő és ellenállhatatlan is a személyiséged. Szemformád rejtélyes varázst kölcsönöz neked, ezzel létrehozva az ellenállhatatlan vonzerődet. Nyomás alatt is nyugodt maradsz, könnyedén kezeled a bonyolult helyzeteket is.

Ha mandula alakú szemed van, akkor figyelemre méltó az alkalmazkodóképességed. Kiegyensúlyozott vagy, a változó körülmények sem képesek megingatni. Magabiztos vagy és higgadt, jelenléted megnyugvást jelent a káoszban. Megvan az a képességed, hogy erőfeszítés nélkül győzöd le a kihívásokat.