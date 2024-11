Ez a rutin kulcsfontosságú lehet ahhoz, hogy jól aludj

Legyen szó egy stresszes napról vagy zajongó szomszédokról, mindenki egyet tud érteni, hogy a pihentető alvás néha csak álom marad. Nagyon valószínűtlen, hogy a pihenés hiánya miatt lemondjuk másnapi terveinket, vagy minden alkalommal szólunk a szomszédnak. Szerencsére vannak egyszerű dolgok, amiket érdemes megtenni a lefekvés előtti órákban.

Ezek a könnyen teljesíthető feladatokat mindenkinek segíthetnek elérni a pihentető alvást. (Képünk illusztráció) / Fotó: unsplash

A 10-3-2-1-0 rutin részletesen leírja azt, hogy mit szabad és mit nem szabad tenned, mielőtt nyugovóra térsz.

10 órával lefekvés előtt

Szakértők szerint 10 órával lefekvés előtt már nem szabad koffein tartalmú dolgokat fogyasztani. A koffein hatásait akár 15 percen belül is észreveheted magadon, azonban ahhoz, hogy teljesen elhagyja a szervezetedet, akár 10 órára is szükség lehet. Ez nemcsak teákra és kávékra értendő, hanem más üdítőkre és ételekre is, amikben koffein lehet.

3 órával lefekvés előtt

Ha szeretsz késő este rágcsálni, akkor ez rossz hír neked, ugyanis lefekvés előtt 3 órával tanácsolt távol maradni minden ételtől. Különösen a nagyon olajos, zsíros, savas vagy csípős ételek okozhatnak emésztési problémákat, gyomorégést és savas refluxot, amik megzavarhatják pihenésünket. Az ételek mellett az alkohol fogyasztása sem javasolt már ezekben az órákban.

2 órával lefekvés előtt

Minden munkával kapcsolatos dolgot érdemes abbahagyni lefekvés előtt 2 órával, ez megalkotja az alvás és a munka közötti elválasztó vonalat. Ebbe sok esetben beletartozik a telefonok és számítógépek használata is, hiszen az információ, amit rajtuk keresztül kapunk folyamatosan dolgoztatja az agyat.

1 órával lefekvés előtt

Érdemes ebben az egy órában letenni azokat az eszközöket, amik kék fényt bocsátanak ki, mert ez megzavarhatja az alvási hormon, a melatonin termelődését.

0 nyomás a szundi gombon

Hiába gondolod úgy, hogy reggelente még 5-10 perc alvás jót tenne neked, hosszú távon nincsenek pozitív hatásai. Egy 2022-es kutatás szerint azok, akik sokszor túl alszanak pár percet reggelente, kevesebbet aludtak és többször keltek fel az éjszaka folyamán.

Ha sokszor csak forgolódsz, a telefonodat nézegeted vagy felzaklatod magad valamin, ami a nap folyamán történt veled, akkor érdemes kipróbálni ezt az alvási metódust - írja a Unilad.