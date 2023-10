Halálos vírus szedi az áldozatait a kutyák között Kőbányán

Egyre több gazdi keresi fel mostanában Kőbányán az állatorvosát, mert felütötte fejét a parvovírus. Nagyon oda kell figyelni, hogy a kiskutyák megkapják időben a megfelelő oltásaikat, mert csak az jelent védettséget a parvo ellen. Ez a betegség öt hónapos korig jelent nagy veszélyt a kis kedvenceinkre.

Azonnal orvoshoz kell vinni a kutyát, ha sokat hány, mert nagyon fontos a szakszerű orvosi segítség / Illusztráció



Dr. Piller Pálma állatorvos a Petwisecare alapítója felhívja a figyelmet, hogy nagyon körültekintőnek kell kell lenniük a kutyatulajdonosoknak, mert ez a vírus akár halálos is lehet. Az ebeknél étvágytalanságot, hasmenést és hányást okoz. Ha ezt látja a kutyatulajdonos azonnal vigye orvoshoz kedvencét, mert intenzív kezelésre lesz szükség, hogy meggyógyítsák.

Ilyen esetben nagyon fontos, hogy felkeressék az állatorvost, ahol egy gyors teszttel könnyen meg lehet állapítani, hogy a parvovírusról van e szó

– hívja fel a szakember a kutyatulajdonosok figyelmét.

Védekezni úgy lehet ellenne, hogy minden esetben rendelkezzen a kutya kombinált oltással. Fontos, hogy már kölyök korában kapja meg az oltás sort, ami minimum két parvovírust és két kombinált oltást jelent. Addig nem szabad kivinni az utcára, amíg nem kapta meg a négy alapoltását. A lakásban is nagyon kell rá figyelni, hogy ne férjen hozzá a kutyus a cipőkhöz és az utcai ruhákhoz, mert azokon is bejut könnyen a vírus az otthonunkba. Ez egy olyan típusú vírus, ami nagyon sokáig túlél. Ezért fontos a rendszeres fertőtlenítés a lakásban is. Ha orvoshoz kell vinni a kis családtagot, akkor az első időszakban nagyon figyelni kell arra, hogy nem szabad lerakni sem az utcán, sem pedig az orvosi rendelőben. Javasolt ölben tartani a csöppséget.

Abban az esetben, ha elkapja kedvencünk a vírust, úgy haladéktalanul meg kell kezdeni az intenzív kezelést. Ez magában foglalja a folyadék terápiát, az antibiotikum kúrát, a gyulladás kezelést, valamint az elektrolit pótlást. Mert a sok hányás miatt a folyadékegyensúlyt vissza kell állítani.