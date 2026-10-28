Egymásnak ütközött két gyorsvonat – Rengeteg utas tartózkodott rajtuk (VIDEÓ)

Súlyos vonatbaleset történt szerdán Spanyolországban, ahol két nagy sebességű személyvonat ütközött össze Madrid és Andalúzia között. A szerencsétlenségben legalább 39 ember meghalt, és sokan megsérültek, a pontos áldozatszám egyelőre nem ismert. A két szerelvényen összesen több mint 800 utas tartózkodhatott. Az egyik vonat reggel 8 órakor indult Madridból Sevilla felé, amikor összeütközött a szemből érkező szerelvénnyel. Több vasúti kocsi kisiklott, közülük legalább három a meredek töltésre zuhant.

A vonatbaleset Spanyolországban legalább 39 ember életét követelte.

Fotó: MI generált illusztráció

Vonatbaleset Spanyolországban: megrázó beszámolók érkeztek

A helyszíni felvételeken összeroncsolódott vasúti kocsik és szétszóródott törmelék látható. A túlélők igyekeztek kijutni a roncsok közül, miközben több ember feltehetően a szerelvényekben rekedt.

Az egyik túlélő, Miguel Angel Perez Laguna kisebb karcolásokkal megúszta a balesetet.

Hatalmas és rendkívül hangos ütközés volt. A vonat teljesen felborult, az összes kocsi balra dőlt. Borzalmas volt az egész

– idézte fel a történteket.

Madrid egyik pályaudvarán közben aggódó hozzátartozók vártak híreket szeretteikről. Carlos Larquin elmondta, hogy nagynénje, Silvia egyedül utazott az egyik vonaton, de a baleset óta nem veszi fel a telefonját.

„Nem tudom, él-e még, vagy megsérült, mert nem válaszol. Nálam van a jegye” – mondta a férfi.



A mentéshez helikoptereket is riasztottak, a közelben pedig ideiglenes egészségügyi ellátóhelyet alakítottak ki. A Madrid és Andalúzia közötti nagy sebességű vasútvonalon leállították a közlekedést.

Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök megrendülését fejezte ki, és együttérzéséről biztosította az áldozatok családjait.

Forrás: Noora Mykkanen, At least 39 killed after high speed trains crash into each other in Spain, Metro, https://metro.co.uk/2026/10/28/high-speed-trains-crash-leaving-scores-hurt-spain-29744915/