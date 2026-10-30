RETRO RÁDIÓ

Drónnal rúgott arcon egy modellt az élő adásban a műsorvezető

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Egy ártalmatlannak induló pillanatból lett fájdalmas baleset egy mexikói tévéműsorban. A műsorvezető belerúgott egy drónba, amely egyenesen az egyik modell arcába csapódott. A drónbaleset után a férfi először a stáb tagjait, majd a cipőjét hibáztatta.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.10.30. 11:03
Módosítva: 2026.10.30. 11:03
show baleset drón

Egyetlen rossz mozdulat miatt sérült meg egy modell egy mexikói televíziós műsor élő adásában. A drónbaleset akkor történt, amikor Ernesto Chavana műsorvezető váratlanul belerúgott a stúdióban használt repülő eszközbe, amely egyenesen Isabella Rojas arcának csapódott. A nő szája vérezni kezdett, a közönség pedig döbbenten figyelte a történteket.

Drónbaleset egy mexikói tévéműsorban, Ernesto Chavana műsorvezető belerúg a repülő eszközbe.
Drónbaleset történt élő adásban.
Fotó: MI generált illusztráció

A drónbaleset után a cipőjét hibáztatta

A mexikói Es Show hétfői adásában történt incidens után a műsorvezető először a stáb tagjaira próbálta hárítani a felelősséget. A jelenlévők hallhatták, ahogy odaszól nekik, hogy „látjátok, mit csináltatok”.

Később azonban élő adásban bocsánatot kért a történtekért.

Nagyon sajnálom. Én vagyok a felelős azért, ami történt. Szégyellem magam, és nagyon kínosan érzem magam amiatt, amit tettem

– mondta Ernesto Chavana.

A műsorvezető ezután meglepő magyarázattal állt elő.

„Belerúgtam ebbe a valamibe, amit elém tettek. Nem tudom, talán az új cipőm miatt történt” 

– fogalmazott.

A drón által arcon talált Isabella Rojast a stáb tagjai a színfalak mögött látták el. A műsort sugárzó televíziós csatorna produkciós csapata a beszámolók szerint vállalja a modell orvosi költségeinek és a balesetből eredő egyéb károknak a megtérítését.

A videó IDE KATTINTVA megtekinthető.

 

Forrás: Daniel Cody, „TV show host kicks drone into model’s face – blames mishap on his shoes”, news.com.au, https://www.news.com.au/entertainment/tv/tv-show-host-kicks-drone-into-models-face-blames-mishap-on-his-shoes/news-story/be2a1f1d4c2b6846a60e4217bb5c1a63

 

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