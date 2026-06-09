410 embert vertek át – milliókat kaszált a csalótrió

Befejezték a nyomozást a Bonyhádi Rendőrkapitányságon egy 2024-ben indult ügyben.Egy kétyi férfi pórul járt, miután két különböző online piactéren is ugyanannak a típusnak tűnő okostelefonra csapott le. A két eltérő felhasználónéven hirdető eladónak előre átutalta a megbeszélt összeget, a készülékek azonban nem érkeztek meg hozzá. A vásárlást követően a hirdetők nyomtalanul eltűntek, elérhetetlenné váltak, ezért a férfi 2024. április 5-én feljelentést tett ismeretlen tettesek ellen.

A nyomozás szerint a csalóhálózat legalább 410 sértettet károsított meg, és több mint 11 millió forintot szerzett. Fotó: Scott Rodgerson / unsplash.com – Képünk illusztráció

A nyomozás során nem merült fel bizonyíték arra, hogy a két hirdető vagy a hozzájuk tartozó bankszámlák kapcsolatban álltak volna egymással. Az egyik számla forgalmának vizsgálata ugyanakkor gyanús pénzmozgásokat tárt fel, amelyek csalásra utalhattak. A számla tulajdonosa, egy jelenleg 20 éves békéscsabai nő a kihallgatásán elismerte,a bankszámlát kifejezetten azért nyitotta, hogy csalárd ügyletekből származó pénzek érkezzenek rá. Az adatok szerint a hirdetések miatt több sértett is egy férfival beszélt, akiről kiderült, hogy a lebukott nő élettársa. Ő szintén beismerő vallomást tett.

A nyomozás szerint a csalók kiterjedt hálózatot működtettek: a páros és egyik hozzátartozójuk összesen 23 bankszámlát vetettek be a megszerzett pénzek begyűjtésére. A három főszereplő a vevők megtévesztésében is aktívan részt vett, mellettük pedig további 11 ember segítette a pénzek mozgatását saját számlák biztosításával vagy a készpénz felvételével. A hirdetések feladásakor sem bízták a véletlenre a dolgot: saját felhasználói fiókjaik mellett hamis profilokat is létrehoztak, hogy minél több érdeklődőt csaphassanak be.

A szerteágazó adatgyűjtés során 410 sértettet lehetett azonosítani országszerte, akik mobiltelefont, hajvasalót, kerti pavilont rendeltek meg, a vételárat előre elutalták, de a megvásárolt termékeket nem kapták meg, és a hirdető is elérhetetlenné vált.

A trió az üzletszerű csalással 11 234 000 forint bevételre tett szert. A Bonyhádi Rendőrkapitányságon a napokban fejezték be az eljárást, és az iratokat vádemelési javaslattal küldték meg az ügyészségnek. Kérjük, hogy az online vásárlások során is legyenek óvatosak és egészségesen gyanakvók! Ha valami túl szép, hogy igaz legyen, valószínűleg csalás lehet!

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Ellenőrizzék a profilt valamelyik böngészőben! Az álprofiloknál árulkodó lehet, hogy nincs fotó, vagy ha van, gyanúsan tökéletes. Aránytalan a követők és a követettek száma, irreális aktivitást mutat: nagyon rövid idő alatt rengeteg a hozzászólás és a megosztás a tartalmaknál. Fiatal fiók: közeli az oldal létrehozásának dátuma, hiányos az életrajz.

– közölte a rendőrség.