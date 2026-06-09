RETRO RÁDIÓ

410 embert vertek át – milliókat kaszált a csalótrió

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Több száz vásárló maradt termék és pénz nélkül, miután a kiterjedt online átveréssorozat során általuk előre kifizetett áruk soha nem érkeztek meg. A nyomozás szerint a csalóhálózat legalább 410 sértettet károsított meg, és több mint 11 millió forintot szerzett ezen a módon.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.09. 10:53
Módosítva: 2026.06.09. 11:45
rendőrség online csaló

Befejezték a nyomozást a Bonyhádi Rendőrkapitányságon egy 2024-ben indult ügyben.Egy kétyi férfi pórul járt, miután két különböző online piactéren is ugyanannak a típusnak tűnő okostelefonra csapott le. A két eltérő felhasználónéven hirdető eladónak előre átutalta a megbeszélt összeget, a készülékek azonban nem érkeztek meg hozzá. A vásárlást követően a hirdetők nyomtalanul eltűntek, elérhetetlenné váltak, ezért a férfi 2024. április 5-én feljelentést tett ismeretlen tettesek ellen.

A nyomozás szerint a csaló hálózat legalább 410 sértettet károsított meg, és több mint 11 millió forintot szerzett.
A nyomozás szerint a csalóhálózat legalább 410 sértettet károsított meg, és több mint 11 millió forintot szerzett. Fotó: Scott Rodgerson /  unsplash.com – Képünk illusztráció

A nyomozás során nem merült fel bizonyíték arra, hogy a két hirdető vagy a hozzájuk tartozó bankszámlák kapcsolatban álltak volna egymással. Az egyik számla forgalmának vizsgálata ugyanakkor gyanús pénzmozgásokat tárt fel, amelyek csalásra utalhattak. A számla tulajdonosa, egy jelenleg 20 éves békéscsabai nő a kihallgatásán elismerte,a bankszámlát kifejezetten azért nyitotta, hogy csalárd ügyletekből származó pénzek érkezzenek rá. Az adatok szerint a hirdetések miatt több sértett is egy férfival beszélt, akiről kiderült, hogy a lebukott nő élettársa. Ő szintén beismerő vallomást tett.

A nyomozás szerint a csalók kiterjedt hálózatot működtettek: a páros és egyik hozzátartozójuk összesen 23 bankszámlát vetettek be a megszerzett pénzek begyűjtésére. A három főszereplő a vevők megtévesztésében is aktívan részt vett, mellettük pedig további 11 ember segítette a pénzek mozgatását saját számlák biztosításával vagy a készpénz felvételével. A hirdetések feladásakor sem bízták a véletlenre a dolgot: saját felhasználói fiókjaik mellett hamis profilokat is létrehoztak, hogy minél több érdeklődőt csaphassanak be.

A szerteágazó adatgyűjtés során 410 sértettet lehetett azonosítani országszerte, akik mobiltelefont, hajvasalót, kerti pavilont rendeltek meg, a vételárat előre elutalták, de a megvásárolt termékeket nem kapták meg, és a hirdető is elérhetetlenné vált.

A trió az üzletszerű csalással 11 234 000 forint bevételre tett szert. A Bonyhádi Rendőrkapitányságon a napokban fejezték be az eljárást, és az iratokat vádemelési javaslattal küldték meg az ügyészségnek. Kérjük, hogy az online vásárlások során is legyenek óvatosak és egészségesen gyanakvók!

  • Ha valami túl szép, hogy igaz legyen, valószínűleg csalás lehet!
  • Lehetőleg megbízható eladótól rendeljenek!
  • Ellenőrizzék a profilt valamelyik böngészőben!

Az álprofiloknál árulkodó lehet, hogy nincs fotó, vagy ha van, gyanúsan tökéletes. Aránytalan a követők és a követettek száma, irreális aktivitást mutat: nagyon rövid idő alatt rengeteg a hozzászólás és a megosztás a tartalmaknál. Fiatal fiók: közeli az oldal létrehozásának dátuma, hiányos az életrajz.

– közölte a rendőrség.

 

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