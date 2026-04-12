Orbán Viktor kijelentette: Csak egy biztos választás van

Mint arról már a Metropol beszámolt, Orbán Viktor reggel 9 óra előtt nem sokkal leadta a szavazatát, majd utána az újságírók kérdéseire válaszolt. A miniszterelnök a közösségi oldalán most egy friss bejegyzést tett közzé. Ebben a kormányfő ismét szavazásra buzdított.

Nincs több kérdés. El kell menni szavazni. Csak egy biztos választás van. Csak a Fidesz!

- írja Orbán Viktor a Facebook-oldalán közzétett posztjában.