Orbán Viktor: Terepszemle a határon
Látványos fotókat osztott meg a miniszterelnök.
Mint arról húsvétvasárnap beszámoltunk, terrortámadást hiúsítottak meg a magyar határnál. Fel akarták robbantani a Magyarországra tartó gázvezetéket. Orbán Viktor vasárnap összehívta a védelmi tanácsot, majd bejelentette: „Elrendeltük a Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszának megerősített katonai ellenőrzését és védelmét.”
A miniszterelnök húsvéthétfőn Kiskundorozsmára indult ellenőrizni a gázvezeték magyar szakaszát. A helyszínen terepszemlét és sajtótájékoztatót tartott. „Magyarország gázellátása nincs veszélyben, de észnél kell lenni!” – közölte. Nem sokkal később Orbán Viktor egy fotógalériát tett ki a közösségi oldalára.
Készültségben. Ellenőrzés a kiskundorozsmai gázvezetéknél.
– írta a kormányfő a Facebook-oldalán.
