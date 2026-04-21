Álmok, amelyek a halál közeledtét jelzik: végstádiumú betegek vallottak

Sokakat foglalkoztat a kérdés: mi történik közvetlenül a halál előtt? Egy friss kutatás most azt vizsgálta, milyen álmokat és látomásokat élnek át a végstádiumú betegek életük utolsó szakaszában.

A halál sokszor előre jelentkezik álmainkban.

Álomban érkezik a halál

Az olasz Azienda USL–IRCCS di Reggio Emilia kutatói több mint 200 gondozót kérdeztek meg a haldokló páciensek úgynevezett életvégi álmairól és látomásairól (ELDV). Az eredmények több visszatérő mintát mutattak. Sok beteg számolt be élénk álmokról, amelyekben elhunyt szeretteikkel találkoztak. Mások átmenetet jelképező képeket láttak, például ajtókat, lépcsőket vagy fényt.

A kutatók szerint ezek az élmények pszichológiai megkönnyebbülést adhatnak, és segíthetnek értelmet találni a közelgő halállal szemben. A tanulmány szerint ezek az álmok fontos kapcsolati szerepet is betölthetnek: lehetőséget adnak arra, hogy a betegek szimbolikus módon közelítsenek meg olyan témákat, amelyekről nehéz beszélni. A szakértők kiemelték, hogy sok páciens nem meri megosztani ezeket az élményeket, mert fél a megítéléstől vagy attól, hogy zavartnak tartják. A kutatás során 239 palliatív ellátásban dolgozó orvost, ápolót és pszichológust kérdeztek meg a betegek beszámolóiról.

A válaszok alapján gyakoriak voltak a találkozások elhunyt hozzátartozókkal. Egy esetben például egy beteg arról álmodott, hogy a férje azt mondja neki: „Várlak”, amit a szakember a halál elfogadásának jeleként értelmezett. Mások átmenetet jelképező képeket láttak, például fénybe vezető ajtókat vagy lépcsőket. Egy beteg például arról számolt be, hogy mezítláb halad egy világos ajtó felé.

Nem minden álom volt megnyugtató: egyesek kifejezetten nyomasztó képekről számoltak be, amelyek mögött feldolgozatlan félelmek vagy érzelmi konfliktusok állhatnak. Ezzel szemben más látomások békés, szinte szimbolikus szépségű képeket tartalmaztak, például egy fehér ló vágtatását a tengerparton. A kutatók szerint egyelőre nem teljesen világos, mi okozza ezeket az élményeket, de elképzelhető, hogy a megnyugtató álmok a lelki megküzdés részei, míg a nyugtalanító látomások kielégítetlen érzelmi vagy klinikai szükségletekre utalhatnak, tudta meg a Daily Mail.