Pert indítottak a radiológia ellen – Végignézte férje haláltusáját a gyászoló feleség

Keith McAllister 2025 júliusában vesztette életét, amikor egy MRI-gép felé rántotta a mágneses erő a Nassau Open MRI intézményben, a New York állambeli Long Islanden. A 61 éves férfi azért volt az egészségügyi központban, hogy támogassa feleségét, Adrienne Jones-McAllister-t, aki térd-MRI-vizsgálaton vett részt. A nő megkérdezte a személyzetet, hogy férje bemehet-e hozzá segíteni felállni. Végül ez okozta halálát.

Pert indítottak a radiológia ellen - MRI-készülék okozta a férfi halálát

McAllister ekkor egy körülbelül 9 kilogrammos fém láncot viselt a nyakában, és a készülék mágneses ereje „beszippantotta”. „Egyszerűen elernyedt a karjaimban” – idézte fel később a nő. – „Ez az egész jelenet még mindig lüktet az agyamban.”

A történtek idején a nő segítségért kiáltott, kérve, hogy azonnal kapcsolják ki a gépet és hívjanak mentőt. A beszámolók szerint McAllister több szívrohamot is elszenvedett, mielőtt meghalt. A Nassau County Police Department közlése szerint az áldozat egy nagy méretű fém láncot viselt a nyakában, amely miatt a készülék magához rántotta, és ez orvosi vészhelyzethez vezetett. Most Jones-McAllister pert indított a Nassau Open MRI ellen férje halála miatt, bírósági dokumentumok szerint – írja az Unilad.

A kereset szerint a nő „minden érzékszervével végigélte és teljes mértékben tudatában volt” annak, ahogy partnere halálos sérüléseket szenvedett a radiológiai rendelőben történt eset során. A beadvány azt állítja, hogy McAllister halálát az alperes „gondatlan, felelőtlen, vakmerő és hanyag magatartása” okozta, amely abból fakadt, hogy „veszélyes, kockázatos és/vagy nem biztonságos körülményeket” engedtek fennállni az intézményben.

A dokumentum külön kiemeli, hogy a rendelő állítólag elmulasztotta figyelmeztetni McAllistert arra, hogy vegye le a nyakláncát, mielőtt belép az MRI-helyiségbe.

A történtek után a kereset szerint Jones-McAllister súlyos testi, pszichológiai és érzelmi sérüléseket szenvedett férje halála következtében. A nő emiatt egyelőre meg nem nevezett összegű kártérítést követel, amelyet igazságosnak és megfelelőnek tart.

