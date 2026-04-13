Szívszaggató, születésnapján könnyekben tört ki a rákkal küzdő műsorvezető

Jill Martin 50. születésnapját ünnepli - ez hatalmas eredmény, hiszen pár éve még azt hitte, a rák áldozata lesz.

Több éve rákkal küzd a műsorvezető (Fotó: Unsplash.com – Képünk illusztráció)

Genetikai vizsgálat során derült fény a műsorvezető rákjára

Martinnál 2023-ban agresszív, 2B stádiumú mellrákot diagnosztizáltak. A Today műsorban kollégái könnyeket csaltak a szemébe a megható meglepetéssel.

Mielőtt elmennénk, van valami apróság a számodra, mert egy mérföldkőnek számító születésnapot ünneplünk

- mondta Laura Jarrett, miközben pezsgőspoharakat és muffinokat sorakoztattak fel az ünneplés alkalmából.

Martin könnyekben tört ki, amikor kollégái meglepték. A műsorvezetőt 2023 júliusában diagnosztizálták, miután genetikai vizsgálatokat végeztek nála, és kimutatták a BRCA2 gén mutációját. A további vizsgálatok megerősítették a mellrák diagnózisát.

Több éve küzd a súlyos kórral

Családi kórtörténetében is szerepelt a betegség: nagymamája mellrákban hunyt el, édesanyja pedig kettős masztektómián esett át.

Ha tudtam volna, hogy BRCA-pozitív vagyok, rendszeresebben jártam volna szűrésre, MRI-vizsgálatra, mammográfiára. Azt viszont nem tudtam, hogy az MRI olyan daganatokat is kimutathat, amelyeket a mammográfia nem

- írta Martin egy közleményben.

Martinban minden nehézség ellenére szerettei tartották a lelket. Elmondása szerint bár megviseli a diagnózis, a rengeteg szeretet miatt mégis képes boldogságot érezni. (Yahoo!)

A műsorvezető 2023-ban kettős masztektómián esett át. Emellett 16 nyirokcsomót távolítottak el, négy hónapig kemoterápiás kezelést kapott, majd rekonstrukciós műtéten esett át, amelyet három hét sugárkezelés követett. Megelőző beavatkozások során még a petefészkeit és a petevezetékeit is eltávolították.

Januárban Martin a nyolcadik műtétjén esett át: