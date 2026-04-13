Szívszaggató, születésnapján könnyekben tört ki a rákkal küzdő műsorvezető
Saját kollégái lepték meg. A műsorvezető nyolc műtéten esett át rákdiagnózisa óta.
Jill Martin 50. születésnapját ünnepli - ez hatalmas eredmény, hiszen pár éve még azt hitte, a rák áldozata lesz.
Genetikai vizsgálat során derült fény a műsorvezető rákjára
Martinnál 2023-ban agresszív, 2B stádiumú mellrákot diagnosztizáltak. A Today műsorban kollégái könnyeket csaltak a szemébe a megható meglepetéssel.
Mielőtt elmennénk, van valami apróság a számodra, mert egy mérföldkőnek számító születésnapot ünneplünk
- mondta Laura Jarrett, miközben pezsgőspoharakat és muffinokat sorakoztattak fel az ünneplés alkalmából.
Martin könnyekben tört ki, amikor kollégái meglepték. A műsorvezetőt 2023 júliusában diagnosztizálták, miután genetikai vizsgálatokat végeztek nála, és kimutatták a BRCA2 gén mutációját. A további vizsgálatok megerősítették a mellrák diagnózisát.
Több éve küzd a súlyos kórral
Családi kórtörténetében is szerepelt a betegség: nagymamája mellrákban hunyt el, édesanyja pedig kettős masztektómián esett át.
Ha tudtam volna, hogy BRCA-pozitív vagyok, rendszeresebben jártam volna szűrésre, MRI-vizsgálatra, mammográfiára. Azt viszont nem tudtam, hogy az MRI olyan daganatokat is kimutathat, amelyeket a mammográfia nem
- írta Martin egy közleményben.
Martinban minden nehézség ellenére szerettei tartották a lelket. Elmondása szerint bár megviseli a diagnózis, a rengeteg szeretet miatt mégis képes boldogságot érezni. (Yahoo!)
A műsorvezető 2023-ban kettős masztektómián esett át. Emellett 16 nyirokcsomót távolítottak el, négy hónapig kemoterápiás kezelést kapott, majd rekonstrukciós műtéten esett át, amelyet három hét sugárkezelés követett. Megelőző beavatkozások során még a petefészkeit és a petevezetékeit is eltávolították.
Januárban Martin a nyolcadik műtétjén esett át:
Néha úgy érzem, mintha soha nem érne véget igazán. De mégis hálás vagyok: hálás vagyok a korai beavatkozásokért, a nagyszerű orvosokért és a lehetőségért, hogy továbbléphetek.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre