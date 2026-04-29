Eltűnt egy 14 éves lány a XXI. kerületből

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XXI. Kerületi Rendőrkapitányság 01210-157/109/2026. körözési számon eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó Ó. Ágnes ügyében. A rendelkezésre álló adatok szerint a 14 éves lány 2026. április 27-én hajnali 4 óra körül XXI. kerületi lakóhelyéről ismeretlen helyre távozott. A rendőrök jelenleg is keresik.

Eltűnt egy 14 éves lány

Ó. Ágnes körülbelül 165 cm magas, hosszú, barna hajú és barna szeme van. A lányról egy korábban készült fotó áll rendelkezésre, írja a Police.hu.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XXI. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki Ó. Ágnes tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon.