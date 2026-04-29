RETRO RÁDIÓ

Eltűnt egy 14 éves lány a XXI. kerületből

Nagy erőkkel keresik a rendőrök a 14 éves lányt.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.29. 09:41
A Budapesti Rendőr-főkapitányság XXI. Kerületi Rendőrkapitányság 01210-157/109/2026. körözési számon eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó Ó. Ágnes ügyében. A rendelkezésre álló adatok szerint a 14 éves lány 2026. április 27-én hajnali 4 óra körül XXI. kerületi lakóhelyéről ismeretlen helyre távozott. A rendőrök jelenleg is keresik.

Fotó: Képünk illusztráció: Shutterstock

Ó. Ágnes körülbelül 165 cm magas, hosszú, barna hajú és barna szeme van. A lányról egy korábban készült fotó áll rendelkezésre, írja a Police.hu.

Az eltűnt kislányról a képet IDE kattintva lehet megtekinteni!

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XXI. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki Ó. Ágnes tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
