RETRO RÁDIÓ

Álomotthont nyerhetsz a 35 éves SPAR-ral!

Tízórai a gyereknek, rapid ebéd munka közben, egy gyors vásárlás munka után, hétvégi nagybevásárlás - ezek mind ismerős pillanatok a legtöbb család életében. Büszkék vagyunk arra, hogy a SPAR Magyarország immár 35 éve része a hétköznapoknak - olvasható a SPAR sajtóközleményében.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.16. 10:45
spar magyarország interspar

A történet 1991-ben kezdődött, amikor megnyílt az első SPAR szupermarket Magyarországon. Aztán 1995-ben megnyitotta kapuit az első INTERSPAR hipermarket is. Azóta a hálózat folyamatosan bővült, ma már közel 650 üzlet várja a vásárlókat országszerte.

A SPAR 35 éve jó döntés. Fotó: SPAR

Filozófiánk egyszerű: szeretnénk, ha a mindennapi bevásárlások során a SPAR lenne az a hely, ahol könnyen megtalálod mindazt, amire szükséged van. Legyen szó egy gyors vacsoráról, a családi hétvégi bevásárlásról vagy egy spontán megállóról munka közben – mert nálunk mindenki megtalálja azt, amit igazán szeret.

Frissesség mindenkor

A SPAR üzleteiben nap mint nap friss kínálattal várunk. A ropogós pékáruk, a zöldségek és gyümölcsök, és a friss húsok minőségi választást jelentenek a mindennapokban. A Regnum húsüzem termékei, a SPAR saját márkás kínálata vagy az enjoy. kényelmi termékcsalád mind azért vannak jelen a polcokon, hogy egyszerűbb legyen jó döntést hozni, amikor bevásárolsz.

Kényelmi termékek egy felgyorsult világban

A rohanó hétköznapokban sokszor az idő a legértékesebb. Ilyenkor jönnek jól a gyors, mégis minőségi megoldások: az enjoy. friss szendvicsek és saláták, a toGo éttermek melegételei vagy a hűtőpultok kész fogásai. Ezekkel könnyedén megoldható a reggeli, az ebéd, de még a vacsora is.

Hazai ízek a polcokon

Kínálatunkban kiemelt szerepet kapnak a hazai beszállítók termékei. Büszkeséggel tölt el minket, hogy élelmiszer-beszerzéseink közel 90%-a hazai forrásokból származik. A Régiók Kincsei programmal pedig kifejezetten a kisebb termelőket és kézműves vállalkozásokat támogatjuk abban, hogy különleges termékeik regionálisan is elérhetővé váljanak.

Jó döntés, ha fontos a jó ár

Tudjuk, hogy a kedvező ár sokak számára fontos szempont a mindennapi bevásárlásnál. Az akciós ajánlatok, valamint a kuponok abban segítenek, hogy a kosárba kerülő termékekhez még kedvezőbb áron juthass hozzá. A MySPAR mobilalkalmazás kuponokkal, digitális blokkal és bevásárlólistával segíti a tervezést, így a vásárlás még átgondoltabb és kényelmesebb lehet.

Most egy álomlakást is nyerhetsz a SPAR születésnapján

A 35. jubileum alkalmából különleges nyereményjátékkal készültünk, amelynek fődíja egy új építésű, háromszobás, 60 négyzetméteres lakás Budapest III. kerületében. A nyereményjátékban partnerünk a LIVING, Magyarország egyik vezető lakóingatlan-fejlesztője.

A 2026. április 16. és június 3. között zajló játékban könnyen részt vehetsz: vásárolj legalább 8000 forint értékben a SPAR vagy INTERSPAR áruházakban, tegyél a kosaradba egy nyerő terméket a heti szórólapból, és fizetéskor használd a MySPAR alkalmazásban rögzített SuperShop kártyád! A digitális blokk feltöltésével pedig esélyed nyílik arra, hogy a jubileumi nyeremények egyikét megszerezd - akár a fődíjként kisorsolásra kerülő új budapesti lakást is.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
