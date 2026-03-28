Megtalálták A három testőr legendás tagját? Hatalmas régészeti felfedezést tettek

Egy évszázados rejtély közel kerülhet a megoldáshoz, miután hollandiai régészek emberi maradványokra bukkantak, amelyek feltehetően a híres d’Artagnant ihlető valós muskétáshoz tartozhatnak, aki a „A három testőr” történetének egyik kulcsszereplője volt.

A három testőr egyik tagja, d'Artagnan Hollandiában találhatott végső nyugalomra Fotó: Getty Images

Lehet, hogy megtalálták A három testőr legendás harcosát

A csontvázat Maastricht községben található Szent Péter és Pál templom padlója alatt találták meg, egy magas rangú temetkezési helyen, amelyet régóta az elithez kötnek.

A maradványok mellett egy 1660-as francia érmét is találtak, amely egyértelműen a megfelelő korszakba helyezi a temetkezést, míg egy csatatéri seb is a legendás alak személyazonossága felé mutat. A régészek egy muskétagolyó töredékét találták a mellkasban vagy a torokban, amely egyezik azzal a feljegyzéssel, ahogyan Charles de Batz de Castelmore, ismertebb nevén d'Artagnan, meghalt Maastricht 1673-as ostroma során.

A templom padlóján eltemetett sír megfelel annak a státusznak, amelyet egy magas rangú tiszttől elvárnánk XIV. Lajos, a Napkirály közvetlen alávetettsége alatt. Jos Valke diakónus, aki az ásatásokat felügyeli, a BBC-nek elmondta, hogy szinte biztos benne, hogy megtalálták a híres katonát, megjegyezve, hogy a helyszín, a tárgyak és a sérülések mintázatának egybeesése szokatlanul meggyőző.

DNS-mintákat küldtek Münchenbe, hogy összehasonlítsák d'Artagnan családjának ismert leszármazottaival abban a reményben, hogy a genetikai egyezés perdöntő bizonyítékot szolgáltathat. Dumas d’Artagnan az irodalom egyik legismertebb és legkedveltebb hőse. Őt Alexandre Dumas, a 19. századi „Három testőr” című regény szerzője keltette életre.

Bár d’Artagnan egy történelmi személy mintájára született, maga a három muskétás fiktív karakter, akiket talán egy elit királyi testőregység három tagja ihletett, akik a király védelmében és különféle katonai akciókban vettek részt - írja a Mirror.