„Magamban mindig Isten segítségét kérem”- Eszter arra ért haza, hogy romokban áll a nemrég vett háza

Eszternek és férjének négy gyermeke van, azonban több probléma is történt a családjukkal. A kicsiket családi problémák miatt elvették az édesanyától, de mindenáron szeretné őket visszakapni. Azonban, a múlt héten összedőlt a vályogházuk, így a gyerekeknek nem tudja megoldani a lakhatását.

2026.02.07. 20:00
Szó szerint romokban egy Hajdú-Bihar Vármegyei, komádi család élete. Góz József Attiláné Eszter lapunknak mesélte el, hogy milyen nehézségekkel kell megküzdenie a családjának. A közmunkán dolgozó édesanyának és férjének négy gyermeke van, 11, 8 , 7 és egy 5 éves. Őket egy családi probléma miatt kiemelték a családból és most nevelőszülőkkel élnek, ám Eszter szeretné őket visszakapni, de a napokban összedőlt az a vályogház is, amit nemrég vásároltak. 

Ilyen volt korábban a nemrég összedőlt vályogház  Fotó: olvasói

Az esőzés miatt dőlt össze a vályogház

A hatalmas esőzések miatt félig összedőlt a ház. A család most nagy bajban van, ezért segítségre van szükségük. 

Szó szerint arra mentem haza, hogy összedőlt a vályogházunk

 – kezdte Eszter. "Előző héten történt velünk ez a tragédia. A sok eső kimosta vályogot és a főfal kidőlt. Nemsokára a tetőt is viszi magával. Az az egy szerencsénk van, hogy senki sem volt a házban csak a bútoraink és a személyes tárgyaink."

Összedőlt az egész ház az esőzéstől Fotó: olvasói

Eszter az édesanyjánál lakik, ám tervezte, hogy onnan visszaköltözik a vályogházába, ám most már ezt elképzelhetetlennek tartja. 

Rengeteg baj történt velünk. Családi okok miatt elvették a gyerekeinket, ők jelenleg is nevelőszülőknél vannak, de azok lemondtak róluk. Én szeretném vissza kapni őket és a gyerekek is szeretnének hazajönni, de ahhoz meg kell teremteni a megfelelő lakhatásukat, ami most a ház miatt lehetetlen. Magamban mindig Isten segítségét kérem

 

Segítségre van szüksége  a családnak Fotó: olvasói

Az asszony férje sem tud segíteni jelenleg a helyreállításban, így Eszter teljesen magára van utalva. 

"A férjem jelenleg börtönben van, októberben engedik haza, addig egyedül vagyok, próbálok mindent kézben tartani. Segítségre van szükségünk, hogy újra lakható legyen a ház. Bízom benne, hogy egy jószívű ember gondol a gyerekekre és felajánlja a segítségét" – zárt a gondolatait az asszony. 

 

