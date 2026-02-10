A barátság erősebb a halálnál: Csabika emléke az SMA-val küzdő Dorinát segíti

Bár Tőzsér Csabika 2023 februárjában, 15 évesen, tragikus hirtelenséggel távozott, története nem ért véget. Az SMA-val küzdő fiú emléke ma is él, és továbbra is kapaszkodót jelent azoknak, akiket hátrahagyott. Csabika szülei jótékonysági eseményt szerveztek a fiuk nevében, amin közel egymillió forint gyűlt össze az elhunyt fiú jóbarátja, a szintén gerinceredetű izomsorvadással küzdő Grim Dorina gyógykezelésére.

Közel egymillió forint gyűlt össze a III. Tőzsér Csabi Emléktornán az SMA-val küzdő Dorina részére

Fotó: Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírportál/Kiss János

Megható barátság szövődött az SMA-val küzdő gyerekek között

Csabika és Dorina nemcsak ugyanazzal a betegséggel éltek, hanem hosszú évek alatt szoros barátság is kialakult közöttük. Együtt jártak kórházi kezelésekre, gyógyszeres terápiákra, a nehézségekben egymás támaszai voltak. A közös küzdelem összekötötte a családokat is, akik azóta is tartják a kapcsolatot.

Csabika halála után a szülei azt szeretnék, hogy a fiuk emléke ne csak fájdalmat, hanem reményt is jelentsen; így született meg az a kezdeményezés, amelynek köszönhetően idén már harmadik éve rendezték meg a Tőzsér Csabi Emléktornát. A jótékonysági rendezvénnyel minden évben más beteg gyermeket támogatnak. Idén a rendezvény teljes bevételét Dorina gyógykezelésére ajánlották fel.

Tíz éve ismerjük Dorináék családját. A gyerekek és mi, szülők is nagyon közel kerültünk egymáshoz, ezért volt egyértelmű, hogy most őket szeretnénk segíteni

– mondta Csabika édesapja, a fociedző Tőzsér Csaba.

Tőzsér Csabika fotója az emléktornán Fotó: Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírportál/Kiss János

A február 7-én, a Kunhegyesi Sportcsarnokban megtartott, egész napos sporteseményen több csapat is pályára lépett, a lelátók pedig megteltek. A nevezési díjakból, a tombola bevételéből és az önkéntes felajánlásokból összesen 879 ezer forint gyűlt össze, amely óriási segítséget jelent Dorina és a családja számára. A megható összefogás mindkét család számára sokat jelent. Dorináék hálával fogadták a támogatást, Csabika szülei pedig büszkék arra, hogy fiuk nevében segíthetnek másokon. Számukra ez azt jelenti, hogy Csabika emléke nemcsak megmaradt, hanem tovább él egy barát gyógyulásáért folytatott küzdelemben is.