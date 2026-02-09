RETRO RÁDIÓ

A síron túlról üzent a professzor: 100 embert lepett meg

Halála után is elképesztő hatást gyakorolt a férfi. Így üzent a síron túlról.

Az amerikai Don Glickman, aki építészként dolgozott, mielőtt a Wisconsin–Milwaukee Egyetemen és a Buffalói Egyetemen kezdett tanítani, még halála előtt arra kérte a lányát, Leah Glickmant, hogy adjon valami emléket a szeretteinek és legjobb tanítványainak. Don 94 éves korában, szívelégtelenség következtében hunyt el 2025-ben. Így küldött üzenetet a síron túlról.

Különleges ajándékot küldött a professzor a síron túlról

Jason Snape szerint, aki az 1980-as évek végén ismerte meg Dont, amikor a tanítványa volt, a szerencsés címzettek egyike, aki képeslapot kapott a professzortól. A képen egykori oktatója kapucnis pulcsiban és sárga napszemüvegben látható, a szöveg pedig így szól:

„Ha ezt olvasod, meghaltam, és tudd, nagyon kedveltelek.”

Ez volt az utolsó dolog, amire számítottam. Nagyon nevettem rajta, mert annyira ő volt. A képeslap átment a postán, így mindenki láthatta útközben, hogy: »Meghaltam és tudd, nagyon kedveltelek«

– mondta az 56 éves Jason.

A férfi elárulta, hogy a néhai professzor óriási inspiráció volt számára a karrierje során, amikor Atlantában egy felújítócéghez került, majd végül maga is professzor lett.

A professzor lánya elmondta, hogy a képeslap ötlete tavaly nyáron jutott az apja eszébe, amikor már tudta, közeledik a vég. Így hát Leah küldetésévé tette, hogy összegyűjtse annak a több mint száz embernek a nevét és a címét, akit az apja a leginkább kedvelt, hogy a férfi meglephesse őket egy-egy képeslappal, gyakorlatilag a temetés helyett. Dont felvillanyozta az ötlet.

A képeslapok postázásakor Leah mindegyik hátuljára írt egy személyes üzenetet, és rányomott egy pecsétet is: egy rajzot az apjáról, amelyet évekkel korábban annak legjobb barátja készített – ez lett Don végső búcsúja. Az üzenet így szólt:
„94 év után az apám elment erről a világról. Utolsó napjait a vajas-pekándiós fagylalt, a flamenco zene, az imádni való panoráma és a végre elfogadott szeretet töltötte ki. Egy utolsó tervezői gesztusként és a glickmani szellemiség jegyében azt kérte, hogy ez a képeslap készüljön el. A fotót és a szöveget is ő választotta. Önmagához egészen a végig hű maradt.”

Bár a Glickman család soha nem szépítette a halál gondolatát, sőt, sosem kerülte a témát, Leah reméli, hogy ez az utolsó közös projekt másokat is arra ösztönöz, hogy másképp tekintsenek a halálra – számolt be róla a People Magazin.

 

