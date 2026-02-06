Figyelem! Fontos eseményre emlékeztetett Orbán Viktor
Szombaton ismét Háborúellenes Gyűlés. Orbán Viktor elárulta, hol lesz az esemény következő állomása.
A Háborúellenes Gyűlés következő állomása február 7-én Szombathelyen lesz. A legutóbbi, hatvani eseményt óriási érdeklődés mellett tartották meg és ez valószínűleg nem lesz máshogy ezúttal sem.
Orbán Viktor emlékeztetett: Holnap Háborúellenes gyűlés Szombathelyen!
A miniszterelnök a közösségi oldalán emlékeztetett, hogy Háborúellenes Gyűlés következő állomása szombaton, Szombathely lesz.
Holnap Háborúellenes gyűlés Szombathelyen! Ott találkozunk!
- olvasható Orbán Viktor Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.
